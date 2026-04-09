Brutal entradera en Florencio Varela: mataron a tiros a una mujer de 80 años dentro de su domicilio

Flora Ignacia Benítez (80) vivía sola en el barrio Santa Ana de Florencio Varela. Cuando un grupo de hombres intentó ingresar a su casa aprovechando un corte de luz, se produjo un tiroteo y la mujer murió por un disparo en el pecho. Los autores escaparon en dos camionetas y permanecen prófugos.

La noche del martes 8 de abril terminó en un baño de sangre en el barrio Santa Ana de Florencio Varela. Flora Ignacia Benítez, de 80 años, fue asesinada a balazos dentro de su propia vivienda ubicada en la intersección de las calles San José y Monserrat, cuando un grupo de hombres intentó ingresar por la fuerza a su domicilio, informaron fuentes policiales a Infosur.

Según la información a la que accedió este medio, el hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas. La zona se encontraba sin suministro eléctrico, circunstancia que habría sido aprovechada por los delincuentes para actuar.

Al percibir la presencia de varios masculinos intentando ingresar a su finca, la señora Benítez se vio envuelta en un tiroteo en el que uno de los proyectiles impactó de lleno en su tórax.

Familiares de la víctima alertaron al 911. Al llegar, el personal la encontró tendida en el living de la casa. A través de una ventana con vista al frente se podían observar múltiples impactos de bala. La médica constató el fallecimiento en el lugar. Los autores escaparon en dos camionetas y permanecen prófugos.

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