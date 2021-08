Elecciones 2021: Manes en Berazategui

La ingeniosa iniciativa tuvo como principal protagonista al médico neurólogo y precandidato a diputado Nacional, Facundo Manes, que se subió a la bicicleta y pedalear por la salud y el medio ambiente junto con su candidato en Berazategui, Dante Morini. El pelotón de ciclistas que acompañó al neurocientífico por la tradicional calle de la ciudad jardín, estaba integrado además por Rosana Folino, Gustavo González, Adriana Gómez, Mario Molver y Miguel Ángel Puppo, entre otros que hacían punta en la largada.

Después de la bicicleteada por el parque, y de las múltiples selfie que muchos vecinos aprovechaban para retratar, Manes aseguró a la prensa que dio “el paso como ciudadano porque veo un país sin rumbo como muchos argentinos, y lo que recibo en mí recorrida por la provincia, es que la gente se siente abandonada. Los argentinos hemos perdido la posibilidad de soñar en grande, y debemos recuperarla. Debemos creer en nosotros mismos, y yo entiendo que la gente está resignada, está frustrada, que no cree en nada, que no se siente representada, pero yo estoy convencido que si nos unimos en un propósito común podemos salir mejores y resilientes que antes”.

Para Facundo Manes “necesitamos líderes que nos lideren con la esperanza, y no con el miedo. El miedo es un mecanismo de cohesión social. ¿Y cómo enfrentamos el miedo? Es entre todos y con un propósito vital”. En ese sentido el médico asegura que “Argentina necesita una inversión en el desarrollo humano que incluye la nutrición infantil, educación de calidad, porque el mundo cambió, y para eso necesitamos invertir en las personas, en salud, en educación, en ciencia, tecnología e innovación. Y si la Argentina hace eso, es un país potencialmente rico. Pero si no lo hacemos, vamos a seguir generando pobreza y discutiendo el subdesarrollo sustentable”.

Rodeado por la naturaleza de Ranelagh, el neurocientífico aseguró que “Hoy más que nunca debemos cuidar el planeta. La economía que viene es la economía verde, lugares como éste deben expandirse, no achicarse. Ustedes tienen un tesoro acá que deben cuidarlo. Esto que estamos viviendo del Coronavirus es una zoonosis, son enfermedades que se transmiten de animales a humanos, y si no hacemos una lucha importante con el tráfico de animales ilegales, con la deforestación, con la falta de cuidado del hábitat, lamentablemente vamos a tener más zoonosis. Hay que entender que en ésta pandemia tiene que ver en cómo cuidamos el planeta”.

Por último el precandidato de Juntos se refirió a la juventud advirtiendo que “tenemos una deuda de inspiración con los jóvenes. Los jóvenes en Argentina no creen en la política ni en las instituciones, e incluso no creen como nosotros –muchos que somos adultos- cuando éramos chicos creíamos que la educación, la honestidad y el trabajo nos iba a llevar el progreso, y eso era así. Y no existe más ese país, tenemos que recuperarlo. Lo que les digo a los jóvenes es que no aflojen, que no acepten las cosas como están, que cuando los jóvenes en la historia se animaron y lucharon pasaron cosas inimaginables. Les quiero decir a los jóvenes que se involucren, que tenemos una deuda de inspiración y que estamos trabajando para ello”.