Edición impresa de Infosur: abandono de siete hermanos, crisis de bomberos y delito juvenil en Varela

Ya está en la calle una nueva edición impresa de Infosur, y como todos los viernes, también podés leerla completa, página por página, desde la comodidad de tu celular o tu computadora. Estos son los temas que encontrás hoy en el diario.

El desamparo de siete hermanos en Florencio Varela

Una vecina denunció el estado de siete chicos en una vivienda del barrio La Colorada. La más chica, de solo dos años, fue hallada desnutrida y con signos de golpes sistemáticos, y debió ser internada en el Hospital «Mi Pueblo». Su madre fue detenida, acusada de abandono agravado por el vínculo y de homicidio en grado de tentativa. En la edición impresa de Infosur de hoy reconstruimos y por qué la nena recibía un trato distinto al de sus hermanos.

Bomberos de Varela, en alerta por una deuda millonaria

El presidente del cuartel de Florencio Varela, Sergio García, habló con Infosur sobre la deuda estatal de $59.000 millones que mantiene en vilo a los cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país. «Sin ese dinero no podemos estar operativos», advirtió. Te contamos cómo impacta la falta de fondos en el día a día de una institución que responde a más de 1.900 servicios al año.

Menores y delito: el número que nadie ve

En 2025, las investigaciones del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil representaron apenas el 2,2% del total iniciado en la Provincia de Buenos Aires. El dato llega en medio de la suspensión por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil, vigente desde el 5 de septiembre. Repasamos qué dicen los números frente a la discusión política y judicial.

La inflación de agosto y un robo a mano armada en Varela

El INDEC confirmó que la inflación de agosto fue del 1,7%, con una desaceleración por segundo mes consecutivo. Además, un matrimonio fue asaltado por cuatro hombres armados que entraron a robar mientras dormían, en una vivienda de Avenida Eva Perón.

Todo esto y más, en la edición impresa de Infosur completa de hoy.

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