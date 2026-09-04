Edición impresa de Infosur: triple crimen, doble crimen y alerta por «El Niño» en Varela

Ya está en la calle una nueva edición impresa de Infosur, y como todos los días, también podés leerla completa, página por página, desde la comodidad de tu celular o tu computadora. Estos son los temas que encontrás hoy en el diario.

La ruta narco que llegó hasta Varela

A días de cumplirse un año del triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, la investigación judicial abrió una hipótesis que excede al caso: la de un cargamento de cocaína que, según la declaración de Lázaro Sotacuro, habría llegado desde Bolivia, pasó por CABA y cuyo destino final era el sur del conurbano. En la edición impresa de Infosur de hoy reconstruimos qué se sabe de esa ruta y qué preguntas siguen sin respuesta a un año del hecho que estremeció a Florencio Varela.

Doble crimen: «Es la primera vez que lo piden»

El abogado de la familia Gallardo, Matías Marcello, habló tras conocerse el rechazo del Juzgado de Garantías al pedido de detención del principal sospechoso en el crimen de Paloma y Josué. En la nota, detalla las cinco medidas que impulsa la querella —desde el cotejo de ADN hasta nuevas imputaciones— y remarca un dato clave: nunca antes un fiscal había pedido formalmente la captura de este sospechoso.

Varela se prepara para «El Niño»

El intendente Andrés Watson reunió a todo su gabinete para coordinar protocolos de acción preventiva ante un fenómeno climático de una intensidad que el distrito no vivía desde 1950. El Concejo Deliberante, por su parte, prorrogó el Estado de Emergencia Climática por seis meses más. Te contamos los detalles del plan municipal y provincial.

La crisis laboral golpea al Conurbano

Un informe de la CTA confirma que la provincia de Buenos Aires es la región con peor desempeño laboral del país: 84.300 empleos formales perdidos y una informalidad que ya alcanza al 40,5% de los trabajadores del GBA. Repasamos los números y los cierres de fábricas que explican esta crisis.

Todo esto y más, en la edición impresa de Infosur completa de hoy.

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