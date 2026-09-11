Quilmes construirá dos jardines municipales nuevos en Solano

Quilmes construirá dos nuevos edificios para los Jardines de Infantes Municipales N° 2 y N° 7 de San Francisco Solano, con fondos 100% comunales. Las obras buscan reemplazar los actuales inmuebles alquilados y mejorar las condiciones para una matrícula de 273 niños y niñas.

Para los chicos que cada mañana llegan al Jardín de Infantes Municipal N° 2 o al N° 7 de San Francisco Solano, las aulas forman parte de su mundo cotidiano. Pero esos espacios no fueron pensados originalmente para funcionar como jardines de infantes. Son inmuebles alquilados, adaptados con el tiempo para sostener la actividad educativa y que hoy tienen límites para acompañar las necesidades de las comunidades que los habitan.

Esa realidad comenzará a cambiar. El Municipio de Quilmes anunció la construcción de dos edificios propios para ambas instituciones, una obra que será financiada íntegramente con fondos comunales.

El anuncio fue realizado por la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, durante un acto desarrollado en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 83, ubicado en avenida 844 y 893, donde fueron presentados los proyectos ante las comunidades educativas.

“Así como lo soñaron ellos, va a ser realidad”, sostuvo Mieri al presentar las obras y remarcar que los nuevos establecimientos estarán destinados a las infancias de San Francisco Solano.

Dos edificios para dejar atrás los espacios alquilados

Entre ambos jardines concurren actualmente 273 niños y niñas. La construcción de edificios propios permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, acompañar la demanda de vacantes y ampliar la infraestructura educativa pública en una zona donde la necesidad de espacios educativos también se traduce en una demanda concreta de las familias.

La obra forma parte del compromiso de gestión anunciado durante la administración de Mayra Mendoza para construir diez nuevos edificios educativos en el distrito.

Mieri destacó que los nuevos establecimientos buscan convertirse en espacios que permanezcan en el tiempo y que formen parte del patrimonio de la comunidad.

“Nuestros niños de San Francisco Solano se merecían tener un edificio propio, que perdure en el tiempo, que se convierta en patrimonio de los vecinos, para que un montón de generaciones puedan crecer, educarse y jugar”, expresó.

El financiamiento será completamente municipal, un punto que la intendenta interina remarcó especialmente en un contexto de retracción de la obra pública financiada por el Estado nacional.

Cómo serán los nuevos jardines

El proyecto para el Jardín de Infantes Municipal N° 2 “El Niño de Belén” contempla una superficie total de 755 metros cuadrados, de los cuales 502 serán cubiertos.

El edificio tendrá cuatro aulas, un salón de usos múltiples, cocina, patio vinculado directamente con las aulas, acceso principal, salida de emergencia, sanitario accesible y sala de máquinas.

En el caso del Jardín de Infantes Municipal N° 7 “San Francisco”, el proyecto contempla 450 metros cuadrados cubiertos y 250 descubiertos.

El establecimiento contará con seis aulas, SUM, una biblioteca abierta vinculada con ese espacio, cocina, dirección, sectores de guardado y apoyo, áreas exteriores conectadas con las aulas y sanitarios vinculados con los espacios educativos, además de sanitarios para personas adultas y personas con movilidad reducida.

Los dos proyectos fueron diseñados con una premisa común: que los espacios interiores y exteriores tengan una relación directa y que las condiciones de iluminación y ventilación naturales, accesibilidad y seguridad formen parte de la arquitectura desde el comienzo.

La educación como política municipal

Durante el acto, la secretaria de Educación y Culturas de Quilmes, Evangelina Ramírez, sostuvo que la política educativa ocupa un lugar central en la agenda de la gestión.

“La política en educación es central y es una de las acciones más importantes en cuanto a lo que es la agenda educativa, entendiendo que la educación es generar un proyecto de vida. Creemos en la igualdad de oportunidades”, señaló.

Desde 2019, el Municipio asegura haber profundizado una política de ampliación y fortalecimiento de la educación pública local. En ese proceso se realizaron mejoras edilicias y procesos de regularización administrativa y municipalización que permitieron incorporar los Jardines Municipales N° 7, 8 y 9.

También se crearon tres jardines maternales municipales y, según los datos difundidos por la comuna, se duplicó la matrícula de los jardines de infantes durante los últimos años.

Con la incorporación de los nuevos edificios, el objetivo será que los chicos que hoy concurren a instituciones instaladas en espacios alquilados puedan contar con establecimientos concebidos desde el inicio para una función educativa.

Una red municipal que creció

Quilmes cuenta actualmente con nueve Jardines de Infantes Municipales: el N° 1 “San Ambrosio”, N° 2 “El Niño de Belén”, N° 3 “Casa del Niño Salaberry”, N° 4 “La Florida”, N° 5 “Villa Alcira”, N° 6 “Miguel Ángel Pascual”, N° 7 “San Francisco”, N° 8 “Sietecolores” y N° 9 “Néstor Kirchner”.

A esa estructura se suman los Jardines Maternales Municipales “Palacio Municipal”, “Mariela Muñoz”, de Ezpeleta, y “Ecoparque Quilmes”.

La apuesta anunciada ahora pone el foco en San Francisco Solano, donde dos comunidades educativas que hasta el momento funcionan en inmuebles alquilados tendrán nuevos edificios propios.

Para las familias, el cambio no será solamente una cuestión de paredes nuevas. Será contar con jardines pensados para los chicos que los van a ocupar: con aulas, patios, espacios comunes y condiciones de accesibilidad y seguridad diseñadas alrededor de la tarea educativa.

Y, sobre todo, con una dirección clara: que los lugares donde los niños aprenden, juegan y pasan buena parte de sus primeros años puedan dejar de ser espacios prestados para convertirse en parte permanente de la comunidad.