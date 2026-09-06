Los encontraron desnutridos y solos: el desamparo de siete hermanos en Florencio Varela

Siete hermanos de entre 2 y 11 años fueron hallados solos, desnutridos y en pésimas condiciones de higiene en una vivienda del barrio La Colorada, en Florencio Varela, tras el alerta de una vecina al 911. Fueron trasladados al Hospital Mi Pueblo y sus padres quedaron detenidos.

Hacía varios días que una vecina no veía a una de las nenas. Esa ausencia, que en cualquier otra casa hubiera pasado desapercibida, fue lo que la llevó a llamar al 911 y a activar un operativo que terminó revelando una situación de abandono extremo en una vivienda del barrio La Colorada, en Florencio Varela.

El procedimiento se desplegó en el cruce de las calles Genoud y Padre Goñi. Al llegar, los efectivos policiales encontraron a siete hermanos, de entre 2 y 11 años, completamente solos, desamparados y con signos evidentes de falta de higiene. Según relató la dueña del predio, había alojado a la familia en ese terreno dos años atrás, después de que atravesara una situación de calle.

Los chicos fueron trasladados de urgencia al Hospital Mi Pueblo. Durante los exámenes médicos, los profesionales detectaron que la más pequeña del grupo atravesaba un cuadro grave de desnutrición y deshidratación, por lo que debió quedar internada bajo estricta observación. El resto de los hermanos recibió controles asistenciales y continúa bajo seguimiento clínico, mientras las autoridades sanitarias monitorean su evolución.

En paralelo, la Policía detuvo a los dos adultos señalados como los padres de los chicos, una mujer de 26 años y un hombre de 34. La causa, caratulada por el presunto delito de abandono de persona, quedó radicada en la UFI de turno, con intervención de la Subsecretaría de Niñez.

Los detenidos permanecen a disposición de la Justicia, que ahora deberá definir las medidas de protección y la futura custodia de los siete hermanos.