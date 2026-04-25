Deporte en cárceles: qué pasa en la Unidad 42 de Varela

Detrás de los muros, donde el tiempo parece moverse de otra manera, el deporte se convirtió en una de las herramientas más utilizadas para intentar modificar rutinas, hábitos y vínculos dentro del sistema penitenciario bonaerense.

En la Unidad 42 de Florencio Varela, las actividades deportivas forman parte de un programa más amplio que busca promover la inclusión social y la reinserción de las personas privadas de la libertad.

Disciplinas como fútbol, entrenamiento físico y tenis de mesa se integran a un esquema que combina educación, cultura y deporte. La idea, según explican desde los organismos que coordinan estas iniciativas, es generar espacios de participación que permitan construir disciplina, hábitos y trabajo en equipo.

En ese marco, el tenis de mesa tuvo en los últimos días una jornada especial que llamó la atención por la presencia de una deportista de elite.

👉 En esa actividad participó Alma Marcial, jugadora de la Selección Argentina que en breve disputará el Mundial de Londres. Su presencia en el establecimiento penitenciario generó repercusión por el contraste entre su presente deportivo y el contexto en el que se desarrolló el encuentro.

👉 La historia completa de esa jornada puede leerse aquí:

“Quién es Alma Marcial y por qué estuvo en una cárcel de Florencio Varela”

Más allá de los casos puntuales, el programa deportivo dentro de las cárceles bonaerenses forma parte de una política que busca intervenir en uno de los puntos más complejos del sistema: la reinserción social.

Desde la perspectiva oficial, estas actividades permiten reducir tensiones, mejorar la convivencia interna y ofrecer herramientas que pueden ser útiles al momento de recuperar la libertad. Sin embargo, también abren un debate permanente sobre el alcance real de estas políticas y su impacto a largo plazo.

En ese cruce entre inclusión, deporte y sistema penitenciario, la Unidad 42 de Florencio Varela aparece como uno de los espacios donde estas experiencias se ponen en práctica de manera cotidiana.