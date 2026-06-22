Un grupo de al menos ocho hombres armados asaltó durante la madrugada del sábado un mini parque industrial ubicado sobre la colectora de la Ruta 2, a la altura del 8190, en Florencio Varela, donde redujeron y golpearon a un empleado de seguridad antes de darse a la fuga.

El hecho ocurrió en las instalaciones del predio conocido como «Good Park», en Florencio Varela, cuando un empleado de seguridad de la firma realizaba un recorrido de rutina y fue sorprendido por los asaltantes. Según su relato a la policía, los atacantes lo atacaron con precintos y lo golpearon antes de huir del lugar. El hombre logró desatarse y dar aviso a las autoridades.

Tras el llamado a emergencias policiales se hizo presente en el lugar un móvil policial junto a la oficial de servicio de la Comisaría 6ª. También asistió una ambulancia del SAME, cuyo médico, atendió al empleado agredido.

Personal jerárquico de la policía local se hizo presente para supervisar el operativo. El empleado de seguridad fue trasladado a la Comisaría 6ª para radicar la correspondiente denuncia, mientras que el supervisor de la empresa quedó en el lugar a la espera de la llegada de peritos para relevar la escena.