Berazategui celebró sus 65 años con un Tedeum cargado de emoción y orgullo local

En la Parroquia Sagrada Familia, vecinos, autoridades y autonomistas rindieron homenaje a la ciudad y recordaron la lucha por la autonomía. “Berazategui es un sueño hecho realidad”, dijo Victorio Bruni.

Berazategui amaneció de fiesta. En el marco de los festejos por el 65° aniversario de la Autonomía, la comunidad se reunió en la Parroquia Sagrada Familia para participar del tradicional Tedeum, una ceremonia cargada de emoción, historia y sentido de pertenencia.

El oficio religioso, presidido por el Padre Guillermo Feldmann, reunió a funcionarios del gabinete municipal, concejales, representantes de instituciones locales y vecinos que colmaron el templo. Entre los presentes se destacó Victorio Bruni, uno de los históricos luchadores por la autonomía de Berazategui, quien fue recibido con aplausos y muestras de afecto.

“Berazategui es un sueño hecho realidad, ejemplo del Conurbano”, expresó Bruni, con la voz entrecortada por la emoción. “Lo que los autonomistas soñaron se pudo lograr cuando Juan José Mussi asumió como Intendente. Él transformó la ciudad y generó identidad. La llama de la autonomía nunca se va a apagar. ¡Viva Berazategui!”, concluyó.

Por su parte, el Padre Feldmann dedicó una reflexión especial a la comunidad: “Una ciudad crece en humanidad cuando no deja a nadie al costado del camino. Esa es parte de nuestra identidad como berazateguenses. Lo único que no nos puede faltar jamás es poder amar sin mirar a quién”.

Durante su mensaje, el sacerdote también destacó la figura del jefe comunal: “Si tuviera que poner una imagen del buen samaritano, pondría a Juan José Mussi. Siempre está al pie del cañón, dispuesto a ayudar. No son palabras que se las lleva el viento, sino hechos concretos”, sostuvo.

El acto culminó con un fuerte aplauso colectivo y la emoción de los presentes, que renovaron el compromiso de mantener viva la llama de la autonomía local. “Berazategui no solo celebra su historia —dijo una vecina—, celebra también el orgullo de pertenecer a una comunidad que no se rinde y que sigue creciendo con el corazón puesto en su gente”.