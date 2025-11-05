Menu
MunicipiosFlorencio Varela

Tras denuncias por agua marrón, el Municipio respondió sobre la calidad del servicio en Bosques

By: Redaccion

Date:

En los últimos días, vecinos de Bosques expresaron su preocupación por el aspecto turbio del agua que sale de las canillas en distintos sectores del barrio. A través de mensajes y fotografías enviados a Infosur Diario, los residentes denunciaron que el agua presentaba un color marrón y un olor inusual, lo que generó inquietud en la comunidad.

https://www.youtube.com/shorts/vO5EzYiNNxo

Ante la repercusión del reclamo, el Municipio de Florencio Varela difundió una respuesta oficial sobre el caso. “Desde el área de Infraestructura y Saneamiento, dependiente de la Secretaría de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana, se consultó a la prestataria AySA si se estaba realizando algún tipo de trabajo sobre los pozos de captación de la zona mencionada”, explicaron desde la Comuna.

Según informaron las autoridades, la empresa AySA confirmó que no se encontraba realizando tareas que afectaran el servicio, y que además realizó un estudio técnico que arrojó parámetros normales en el análisis del agua.

Berazategui celebró sus 65 años con un Tedeum cargado de emoción y orgullo local
El Municipio realizó tareas de limpieza en el predio de la estación Bosques
Redaccion

