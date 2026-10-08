Bajo El Alero: el folclore bonaerense que busca llegar a todo el país

La agrupación, nacida entre San Vicente y Banfield presentó “Hacia Utopías”, su primer álbum de estudio. Con canciones propias, Bajo El Alero cruza zambas, chacareras, huaynos, chamamé y aires de candombe con las postales y los sonidos del paisaje bonaerense.

Bajo El Alero eligió el camino de tomar las raíces del folclore y atravesarlas con las vivencias, los paisajes y los colores del Buenos Aires urbano y suburbano.

Desde San Vicente y Banfield, la agrupación construyó una propuesta que busca llevar el sonido bonaerense más allá del territorio donde nació. El primer resultado de ese recorrido es “Hacia Utopías”, su álbum debut de estudio, un trabajo que reúne siete canciones propias y diferentes formas de entender la música popular.

El grupo comenzó a formarse en 2023 y está integrado por Marina González, en voz; Osvaldo “Lito” Fernández, en guitarra; y Martín Menescaldi, en piano y percusión.

Juntos recorren géneros tradicionales como la zamba, la chacarera, el huayno y el chamamé, pero también incorporan aires de candombe. La combinación no busca repetir fórmulas conocidas, sino construir una identidad propia a partir de las experiencias cotidianas y del lugar desde donde los músicos miran el mundo.

Un disco nacido en el conurbano

“Hacia Utopías” fue grabado en los estudios Lomas Records y distribuido a través de la plataforma A.M.A. del Instituto Nacional de la Música (INAMU).

El álbum representa, para sus integrantes, algo más que el registro de un conjunto de canciones. Es también una forma de poner en música una búsqueda: transformar los deseos y los proyectos en algo concreto a través de la autogestión y del trabajo artístico.

La identidad de Bajo El Alero aparece en las melodías, pero también en las letras. Hay sensibilidad poética, escenas cotidianas y una mirada sobre el territorio que evita separar la tradición folclórica de la vida contemporánea.

“Bajo El Alero es un sueño grande que se vive y se siente”, definen sus propios integrantes.

La frase resume buena parte de la historia de un proyecto que nació en el conurbano bonaerense y que ahora busca ampliar su recorrido.

Siete canciones para contar una identidad

El álbum está compuesto por siete temas que transitan distintos ritmos y paisajes sonoros.

El recorrido comienza con “Tu canción”, un aire de huayno, y continúa con “Chacarera bajo el alero”, donde aparece uno de los géneros centrales de la música popular argentina.

Luego llegan “Conversación”, un chamamé; “Bonita esperanza”, otro huayno; y “Zamba del arco iris”, que incorpora el lenguaje de la zamba.

El disco se completa con “Agua de los pobres”, una chacarera, y “Una flor”, una canción con aire de candombe.

La variedad de ritmos funciona como una muestra del universo musical del grupo, pero también como una declaración de principios: la tradición puede mantenerse viva cuando se la vuelve a mirar desde el presente.

Una voz bonaerense con proyección nacional

Bajo El Alero se presenta así como una agrupación folclórica de raíz bonaerense, pero con una mirada que no termina en el conurbano.

En sus canciones aparecen las raíces nativas y las formas tradicionales del folclore argentino, atravesadas por el paisaje urbano y suburbano de Buenos Aires. Esa combinación es la que el grupo pretende llevar a otros escenarios del país.

“Hacia Utopías” es el primer paso de ese recorrido.

Un disco nacido desde el trabajo independiente, con canciones propias y una identidad construida entre San Vicente, Banfield y el universo cultural del conurbano, que ahora busca encontrar nuevos públicos en cada rincón de la Argentina.

Porque para Bajo El Alero la utopía no parece estar solamente en el nombre del disco. También está en el camino: hacer música desde acá y conseguir que ese sonido bonaerense pueda viajar cada vez más lejos.