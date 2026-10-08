Creality trae su línea Falcon a Argentina: la estación láser T1, ampliable a cinco fuentes de luz, y la A1C de fácil acceso

Recientemente, la marca global de fabricación digital Creality anunció el lanzamiento en Argentina de dos nuevos productos de grabado láser de su línea Falcon, dirigidos a makers, escuelas, talleres de personalización y pequeñas empresas manufactureras locales, con soluciones que abarcan desde el nivel inicial hasta el profesional.

El nuevo Falcon T1, que la marca define como la primera estación de grabado láser ampliable a cinco fuentes de luz, permite cambiar el módulo láser en unos 15 segundos, sin necesidad de adquirir varias máquinas dedicadas. Los módulos disponibles incluyen láser de diodo de 20W y 40W, láser de fibra de 20W, láser de fibra MOPA de 60W y láser UV de 5W, con cobertura de materiales como madera, acrílico, cuero, metales recubiertos, acero inoxidable, aluminio, titanio, metales preciosos, plásticos, cerámica y vidrio. El equipo también incorpora capacidades poco comunes en equipos de escritorio, como grabado profundo, grabado sobre superficies curvas y grabado interno en cristal, con precisión de procesamiento de hasta 0,01 mm y de hasta 0,001 mm en modo UV, y velocidades de hasta 10.000 mm/s. Su diseño cerrado de seguridad Clase 1 incorpora reconocimiento automático de módulos y es compatible con los software Falcon Design Space y LightBurn.

Por su parte, el Falcon A1C, concebido bajo la filosofía de que cualquier creador pueda usarlo con facilidad, es la opción ideal para quienes se inician en el grabado láser. Su diseño cerrado de seguridad Clase 1, junto con el enfoque automático, la cámara con IA y el posicionamiento asistido por visión, simplifica en gran medida la preparación del trabajo: el usuario puede previsualizar el diseño directamente sobre el material antes de grabar, y la función de disposición inteligente ayuda a aprovechar mejor el material. Es compatible con módulos láser de diodo de 5W y 10W, y con un módulo infrarrojo opcional de 1,2W; ofrece un área de trabajo de 150 × 150 mm, velocidades de hasta 15.000 mm/min, conectividad Wi-Fi y Bluetooth, y un formato compacto de escritorio.

A nivel de software, el ecosistema Creality integra la IA en todo el flujo de grabado: herramientas como la extracción inteligente de contornos, el recorte y relleno con un clic, los filtros de IA, la restauración de alta definición, el recorte por máscara y la unión de puntos de interrupción acompañan al usuario desde la preparación de materiales y el diseño hasta la producción. La app móvil también admite el grabado con un solo toque de fotos procesadas con IA y el monitoreo remoto del proceso.

Asimismo, el ecosistema Creality se apoya en el almacenamiento en la nube y una amplia biblioteca de imágenes, y se conecta con plataformas de contenido como MakerMuse, CraftSeek y FanForge, explorando de forma continua tecnologías de vanguardia como la generación de vectores a partir de texto, la conversión de imágenes en 3D y la interconexión entre dispositivos. De este modo, vincula contenido, software, hardware y producción en una cadena de creación que va de la idea al objeto final, ayudando a los usuarios a pasar de la creación personalizada a la producción en serie.

Para el mercado argentino, la llegada de estos dos equipos no podía ser más oportuna: desde escenarios locales como el grabado de mates de madera o cuero y la personalización de souvenirs, hasta la educación maker en escuelas y las necesidades de marcado de pequeñas empresas, la línea Falcon ofrece una opción para cada perfil. Además, el modelo de «cambiar el módulo en lugar de la máquina» puede ayudar a los talleres a reducir significativamente la inversión en equipos y el espacio requerido.

Actualmente, el Falcon A1C y el T1 ya pueden adquirirse en Argentina a través de proveedores locales autorizados oficialmente por Creality. Las configuraciones, módulos opcionales y precios se informan a través de los canales oficiales.

Canal de compra local en Argentina:

Falcon A1C：https://www.detintas.com.ar/productos/grabadora-laser-falcon-a1-c-diode-5w/

Falcon T1：

https://www.impfot.com.ar/product-page/creality-falcon-t1-40w