Mataron a un policía en un allanamiento narco en Florencio Varela

Facundo Giménez tenía uniforme, tenía compañeros y tenía una familia que lo esperaba en casa. Anoche, en el marco de un allanamiento en el barrio Pico de Oro de Florencio Varela, un disparo en la cabeza terminó con su vida. El Sargento de la Comisaría 5ta del partido no volvió.

Era un procedimiento de alto riesgo. Los efectivos irrumpieron en el lugar y fueron recibidos a balazos. Uno de los proyectiles impactó directamente en la cabeza de Giménez. Sus compañeros intentaron asistirlo. No hubo tiempo.

El lugar que ya cobró otra víctima

Pico de Oro no es un nombre desconocido para quienes trabajan en seguridad en Florencio Varela. Hace un par de años, tal como publicó Infosur, otro policía recibió un disparo en el pecho en esa misma zona durante un procedimiento similar. Lo salvó el chaleco antibalas. Esta vez no hubo chaleco que alcanzara.

El lugar tiene la marca de lo que en el conurbano se conoce como campo de la droga: territorio con organización propia, reglas propias y una resistencia armada que no distingue entre civiles y uniformados. Entrar ahí no es un trámite. Es un riesgo real, calculado, que los efectivos asumen cada vez que reciben la orden.

Facundo Giménez lo asumió esta madrugada. Y pagó el precio más alto.

La versión del barrio

Mientras el hermetismo policial mantiene bajo reserva los detalles del operativo, vecinos del barrio se comunicaron con Infosur para aportar su propia versión de lo ocurrido. Según esos testimonios, durante el allanamiento también murió un joven de aproximadamente 23 años, al que describen como un mulo de la organización narco que opera en la zona. Siempre según los vecinos, el joven habría disparado contra los efectivos antes de ser abatido.

Infosur no pudo confirmar de manera independiente esta información hasta el momento de publicar esta nota. La versión vecinal se incorpora como tal, a la espera de una respuesta oficial que permita reconstruir con precisión lo ocurrido en el interior del domicilio.

Una familia que no lo verá volver

Facundo Giménez era numerario de la Comisaría 5ta de Florencio Varela. Era, también, alguien que tenía una vida más allá del uniforme. Una familia. Una casa. Un nombre propio que hoy se convierte en el de un caído.

La Comisaría 5ta pierde a un hombre. La familia policial bonaerense suma otro nombre a una lista que no debería seguir creciendo. Y Florencio Varela vuelve a preguntarse, como tantas otras veces, hasta cuándo.