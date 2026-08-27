Policiales

Demolieron el búnker narco en el barrio San Francisco de Florencio Varela

By: Redaccion

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El Municipio de Florencio Varela demolió un búnker vinculado al narcomenudeo en el barrio San Francisco, en el marco de un trabajo articulado con la Provincia, la Policía y la Justicia. El intendente Andrés Watson adelantó que el predio será transformado en un espacio recreativo para los vecinos.

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, anunció la demolición de un búnker vinculado al narcomenudeo en el barrio San Francisco, en el marco de un operativo articulado entre el Municipio, la Provincia, la Policía y la Justicia.

«Demolimos un búnker vinculado al narcomenudeo en el barrio San Francisco, como parte del trabajo articulado con la Provincia, la Policía y la Justicia para avanzar en la lucha contra el delito», expresó el jefe comunal a través de sus redes sociales.

Watson adelantó además que el Municipio recuperará el predio para transformarlo en un espacio recreativo destinado al encuentro y disfrute de los vecinos. «Seguimos trabajando con firmeza para cuidar a nuestra comunidad y construir un Varela más seguro», remarcó el intendente.

La demolición se suma a los operativos de seguridad que el Municipio viene desplegando en articulación con la Provincia, entre ellos la reciente inauguración de una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en el distrito.

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