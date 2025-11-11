Varela: vuelve el 148 tras el depósito de sueldos, pero sigue el paro en el resto de las líneas

Tras el pago de haberes, vuelve a circular el 148 El Nuevo Halcón en Florencio Varela, mientras el resto de las líneas de MOQSA por ahora sigue de paro.

El delegado de los trabajadores de la línea 148, Pablo Gallardo, confirmó a Infosur que en las últimas horas se acreditaron los sueldos y, en consecuencia, comienza a restablecerse el servicio de transporte de pasajeros en Florencio Varela.

“Nos confirmaron el depósito y estamos volviendo a poner las unidades en la calle”, explicó Gallardo, quien precisó que el servicio se irá normalizando de manera progresiva a lo largo de la mañana.

La medida de fuerza, que afectó a miles de usuarios del sur del conurbano bonaerense, se originó por la falta de pago de los salarios correspondientes al mes pasado, situación que derivó en un paro total de las líneas de la empresa MOQSA, que incluye ocho ramales entre Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y La Plata.

Con el depósito confirmado en el caso de El Nuevo Halcón, solo esa línea comenzó a retomar su actividad, mientras que las restantes siete líneas del grupo MOQSA —que cubren recorridos esenciales entre Varela, Berazategui, Quilmes — continúan con el cese de actividades.

Desde el gremio no descartaron que en las próximas horas también se efectivicen los depósitos para el resto del personal, lo que permitiría la normalización total del servicio interurbano.

Mientras tanto, cientos de usuarios permanecen a la espera en las paradas habituales, atentos a las novedades. En el centro de Varela, las primeras unidades del 148 ya circulaban en la mañana de este martes, marcando un alivio parcial en la jornada de caos que se vivió el lunes por la falta de colectivos.