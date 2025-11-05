El Municipio realizó tareas de limpieza en el predio de la estación Bosques

Luego de la publicación de Infosur Diario sobre el abandono del entorno ferroviario, el Municipio de Florencio Varela informó que cuadrillas comunales efectuaron trabajos de poda, desmalezado y reparación de sumideros en la zona.

El reclamo vecinal por el estado de abandono del predio de la estación de Bosques tuvo respuesta. A menos de 48 horas de la nota publicada por Infosur Diario, desde la Secretaría de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana informaron que se llevaron adelante tareas de limpieza en el entorno del Ferrocarril General Roca.

Según detallaron, cuadrillas comunales realizaron poda, desmalezado y reparaciones sobre el sumidero ubicado en Groussac y Constancio Vigil, uno de los puntos más comprometidos del sector.

Cuadrillas comunales de Florencio Varela realizaron tareas de limpieza, poda y reparación de sumideros en el entorno de la estación Bosques del Ferrocarril Roca, tras los reclamos vecinales publicados por Infosur Diario.

Además, se confirmó que se efectuó un relevamiento general “a fin de evaluar la intervención correspondiente de acuerdo con la partida presupuestaria necesaria”.

La intervención llega tras los reclamos de vecinos que habían denunciado la falta de mantenimiento, basura acumulada y estructuras deterioradas en un espacio público que, según ellos, “podría ser un pequeño Ranelagh, pero hoy está convertido en un lugar de abandono y mugre”.

El Municipio acompañó su respuesta con imágenes de las cuadrillas trabajando en la zona, en lo que se interpreta como el primer paso hacia la recuperación del predio.