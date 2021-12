Su expareja intentó matarla,la Justicia lo condenó a 13 años de prisión. Cintia Piccirillo: «No tenemos que callarnos, hay que denunciar»

Por Romina Martinez Parfeniuk y Guillermo Troncoso

Cintia Piccirillo es un ejemplo de resiliencia, se ha recuperado, pudo recomponerse, soñar con un futuro y presente venturoso. Luego de estar semanas en coma peleando por su vida, sigue adelante. Nunca bajó los brazos, siempre siguió adelante y demostrando que se puede, que la luz está al final del camino. Su expareja José Luis Salomón Canale estará preso unos cuantos años, en la Nochebuena de 2018 la privó de su libertad, la quiso asesinar pegándole un tiro a la altura del cuello y la abandonó en la puerta del Hospital El Cruce; hace días la Justicia le aplicó una condena a 13 años de prisión.

«Quiero dejar como mensaje que se debe denunciar, que la Justicia llega, que aquel que agrede o viola debe ser condenado, tuve la suerte de encontrarme en el camino con personas como mi abogada Silvia Grossi, el juez Diego Aguero de Florencio Varela y muchas personas que han formado redes de asistencia a los que hemos padecido este flagelo, la violencia de género», precisó en un mano a mano con Data Judicial.

«Encontré lugares en la Justicia donde me sentí abandonada, fue muy doloroso, me mandaban de un lugar a otro sin orientarme o asistirme. No tenemos que callarnos, está en juego la vida de uno, debemos tener fuerzas; buscar ayuda. Siento paz, pienso que años atrás estuve en coma peleando por la vida y me emociona; hoy pienso y sigo adelante por mi familia y mis hijas», puntualizó.

La mirada legal

Un pilar fundamental en la lucha de Cintia ha sido su abogado particular, que más allá de la asistencia legal, le brindó una contención digna de ser resaltada: «es menester empezar diciendo que la sentencia fue con perspectiva de género, de la doctora Natalia González Aguirre, del Tribunal Oral 2 de Florencia Varela. No podemos dejar de citar al juez Diego Aguero, que fue imparcial y firme en sus pronunciamientos. Pero para llegar a este momento tenemos que tener en cuenta que la Justicia debe actuar con perspectiva de género, hay que desterrar estructuras, la asignación de roles donde las mujeres son humilladas y pagan con sus vidas lamentablemente. La mujer es víctima y está inmersa en un círculo de violencia, la víctima debe pedir ayuda; esto se ve en el fallo ejemplar de la doctora González Aguirre. Para llegar a esto, el sistema judicial debe acompañar a la víctima, asistiendo, acompañándola, estando al lado de ellas».

Más adelante precisó: «el sistema y los actores judiciales deben estar preparados para dar respuestas, trabajar de manera articulada comisarías, fiscalías, juzgados, todos los operadores deben tener esa mirada, es clave comprender esto. El que no entiende la mirada de género está dando impunidad al agresor. ¿Por qué las mujeres a veces no denuncian? porque tienen terror a sus agresores, en el caso de Cintia hubo denuncias previas que no fueron valoradas con la relevancia adecuada, Cintia se salvó por milagro, por la providencia divina».

Salomón Canale fue condenado con denuncias previas de violencia de género y a una ex pareja la había amenazado con un arma de fuego apuntándole directamente: «estamos ante un ejemplo de cómo se envalentona el agresor que llegó hasta la gravedad del intento de matar a Cintia. Las víctimas deben ser protegidas ante el estado de vulnerabilidad e inestabilidad emocional que padecen y en eso deben capacitarse los actores del sistema judicial».

Cintia está viva y tiene una militancia activa en pos de la defensa de los derechos de aquellas víctimas de violencia de género, ella es un ejemplo que puede contar su realidad; Cintia es la voz de las sin voz, la de muchas que fueron acalladas por femicidas.

Es deber del Estado garantizar y tomar un rol activo por los más vulnerables, pero actuar antes de que se visibilicen las estadísticas, porque en la mayoría de los casos esos números son vidas humanas que ya no pueden narrar su propia historia.

Agradecimiento a quienes No la abandonaron

» El Juzgado de Garantías 6 es un lugar ejemplar, donde existe la perspectiva de género, donde las mujeres encontramos acompañamiento, ayuda y protección. En todo este tiempo viví un infierno pero el juzgado 6, me devolvió la paz…Espero ser la voz de quienes ya no están, de quienes creían ser amadas por monstruos…Existe la justicia …

Estoy agradecida por haber tenido el apoyo y contención de su parte. Hay justicia y también se pueden hacer las cosas bien! Correctamente. Simplemente gracias» manifestó la joven varelense .

En tanto, destacó palabra hacía la letrada que la acompañó en el proceso penal «Ella es una mujer justa; tránsito mi dolor, mi angustia, mis preocupaciones y salió a pelear por mi. Por hacer justicia. Porque mi caso no quede impune…Estoy muy agradecida por haberla encontrado. Fue mi rostro mis ojos y pudo lograr hacer justicia por mi».