Campesinos de Varela salieron al cruce de Arietto, que los trató de narcos

La Organización de Productores Martínez López de Florencio Varela (OPML) cuestionó los dichos de la senadora Florencia Arietto durante el programa de Luis Majul en La Nación+, donde se refirió a productores de frutilla de Varela y utilizó la expresión “frutilleros bolivianos narcos en camionetas Amarok”. La organización reclamó una retractación pública y derecho a réplica.

En una quinta de Florencio Varela, una camioneta no es necesariamente un lujo. Puede ser una herramienta de trabajo. Puede transportar cajones, bolsas, herramientas, trabajadores o recorrer en pocas horas los caminos que unen una parcela con otra.

Por eso, las palabras pronunciadas durante un programa de televisión en un cuestionado canal porteño generaron una inmediata reacción entre productores campesinos de Varela.

La Organización de Productores Martínez López de Florencio Varela (OPML), integrante de la Federación Nacional Campesina de la República Argentina, salió públicamente a cuestionar los dichos de la senadora Florencia Arietto durante su participación del domingo 13 de septiembre en el programa de Luis Majul, emitido por La Nación+.

Durante la entrevista, Arietto hizo referencia a productores de frutilla de Florencio Varela y utilizó la expresión “frutilleros bolivianos narcos en camionetas Amarok”. La emisión completa del programa se encuentra publicada en YouTube y permite escuchar la declaración en el contexto de la entrevista.

La frase generó la reacción de la organización de productores, que difundió un comunicado en el que manifestó su repudio y cuestionó lo que consideró una asociación entre el origen de los trabajadores, su actividad productiva y delitos graves.

Campesinos de Varela de origen boliviano

La OPML explicó que entre los productores hortícolas y frutícolas de Florencio Varela hay numerosas familias de origen boliviano que desarrollan su actividad productiva desde hace años.

Según sostuvo la organización, esas familias forman parte del entramado productivo del distrito y trabajan diariamente en las quintas dedicadas a la producción de alimentos.

Para los productores, la nacionalidad no puede ser utilizada como argumento para vincular colectivamente a un sector con actividades delictivas.

El comunicado también puso el foco en la utilización de vehículos en el trabajo rural.

Una camioneta, explicaron, puede ser una herramienta necesaria para trasladar mercadería, insumos, herramientas y trabajadores. En una actividad que se desarrolla entre quintas, caminos rurales, centros de comercialización y puntos de distribución, el vehículo forma parte de la logística cotidiana.

Qué plantearon los productores

La OPML sostuvo además que el sector atraviesa una situación económica compleja.

En su comunicado mencionó entre las dificultades el costo del combustible, las tarifas de electricidad, los insumos vinculados al dólar, la caída de las ventas y la competencia de productos provenientes del exterior.

La producción de frutilla, como otras actividades frutihortícolas, requiere una cadena de trabajo que comienza mucho antes de que el producto llegue a una verdulería o a una mesa.

Preparar la tierra, plantar, regar, fertilizar, controlar los cultivos, cosechar, seleccionar, embalar y trasladar la producción demanda trabajo permanente.

Detrás de cada cajón existe una familia productora y, en muchos casos, trabajadores que dependen de esa actividad.

El pedido a Arietto

Frente a las declaraciones realizadas durante el programa, la organización reclamó una retractación y una disculpa pública por parte de la senadora.

También pidió que se le otorgue un espacio para ejercer el derecho a réplica en el mismo programa y horario en el que se produjeron los dichos.

El planteo de los productores no se limitó a la frase pronunciada durante la entrevista. También buscó instalar una discusión sobre la realidad de quienes trabajan la tierra en Florencio Varela.

El distrito forma parte del cordón productivo bonaerense y mantiene una histórica actividad frutihortícola. En sus quintas se producen verduras, frutas y flores destinadas a distintos puntos del área metropolitana.

Dentro de ese universo, la producción de frutilla constituye solamente una parte de una actividad mucho más amplia.

Por eso, desde la OPML reivindicaron su identidad como productores y trabajadores de la tierra y cuestionaron que un sector completo pueda quedar asociado a delitos a partir de declaraciones generales.

Una discusión que salió de la quinta

El narcotráfico y el lavado de dinero son problemáticas que forman parte de la agenda pública y que requieren investigaciones concretas cuando existen denuncias o elementos que las sustenten.

La organización de productores, sin embargo, sostuvo que esas discusiones no deberían transformarse en generalizaciones sobre comunidades de trabajadores por su origen o por las herramientas que utilizan para producir.

En ese sentido, reclamó que cualquier acusación vinculada con delitos sea respaldada por pruebas y dirigida contra personas concretamente involucradas, y no contra un colectivo productivo.

Ahora los productores esperan una respuesta.

La OPML pidió retractación, disculpas y derecho a réplica.

Mientras tanto, en las quintas de Florencio Varela la actividad continúa con una lógica mucho menos televisiva: la tierra tiene sus tiempos, la fruta tiene su temporada y la cosecha no espera.

Detrás de cada cajón hay productores, trabajadores y familias que sostienen una actividad que forma parte de la identidad productiva del distrito.

Y esta vez decidieron que esa historia también se escuche.