El Municipio de Quilmes incorporó una nueva retroexcavadora sobre orugas para reforzar las tareas de limpieza y mantenimiento de la cuenca de los arroyos Las Piedras, San Francisco y Santo Domingo. Los trabajos se concentran especialmente en sectores de Sayonara y La Matera, como parte del esquema preventivo frente al escenario climático asociado a El Niño.

En los barrios donde el agua puede convertirse rápidamente en un problema, la prevención empieza mucho antes de que llegue la tormenta. Por eso, este lunes el Municipio de Quilmes desplegó un nuevo operativo de limpieza y mantenimiento en distintos puntos de la cuenca del arroyo Las Piedras, con trabajos sobre avenida Ribereña y calle 822 y en el tramo comprendido entre las calles 890 y 822, en la zona de Sayonara y La Matera.

La jornada tuvo además una novedad concreta: el Municipio puso en funcionamiento una nueva retroexcavadora sobre orugas, incorporada a la flota de la Secretaría de Servicios Públicos mediante un sistema de leasing con el Banco Provincia.

La maquinaria será utilizada para ampliar la capacidad operativa en las intervenciones sobre los arroyos, además de reforzar trabajos de limpieza de cámaras y conductos pluviales.

La incorporación se produce pocos días después de que autoridades municipales y provinciales analizaran en Quilmes los posibles efectos del fenómeno El Niño y el escenario previsto para los próximos meses.

El foco está puesto en los puntos donde el agua puede trabarse

La lógica del operativo es sencilla: retirar antes de las lluvias aquello que pueda impedir que el agua encuentre su camino.

Residuos, ramas, sedimentos, maleza y distintos tipos de obstrucciones son retirados de sectores críticos de los cauces y sus márgenes. El material extraído es posteriormente cargado y trasladado.

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, supervisó parte de los trabajos y explicó que la incorporación de maquinaria apunta a fortalecer las tareas preventivas.

“Estamos presentando y poniendo en funcionamiento la nueva retroexcavadora que incorporamos a la flota municipal”, señaló.

Mieri vinculó la estrategia con el escenario climático que atraviesa la región y pidió también la colaboración de los vecinos para evitar que los residuos terminen en los arroyos.

“Estamos reforzando las tareas de limpieza para que el agua circule mejor y reducir el riesgo de anegamientos en nuestros barrios”, sostuvo.

También pidió seguir las alertas emitidas por los canales oficiales y evitar arrojar basura en lugares que puedan terminar afectando el sistema de drenaje.

Tres frentes para evitar desbordes

De acuerdo con el esquema informado por la comuna, los trabajos de Servicios Públicos se organizan en distintos frentes.

Uno de ellos apunta a los puntos críticos, donde las máquinas y camiones intervienen ante la acumulación de residuos, ramas o sedimentos que puedan dificultar el escurrimiento.

Otro frente está vinculado con el trabajo cotidiano de las cooperativas, que realizan limpieza de cauces y márgenes, desmalezado, retiro de residuos y detección de obstrucciones en sectores de los arroyos Las Piedras, San Francisco y Santo Domingo.

El tercer eje está puesto en los sumideros y conductos pluviales, con camiones y equipos destinados a facilitar el ingreso del agua desde las calles hacia el sistema de desagües y los arroyos.

La estrategia se completa con el funcionamiento de estaciones de bombeo, especialmente importantes durante los episodios de lluvias intensas cuando el nivel del Río de la Plata puede dificultar el escurrimiento natural.

El Municipio informó que mantiene tareas de mantenimiento y seguimiento en Villa Luján, Villa Alcira y Villa Itatí, además de la operación de diez estaciones vinculadas con las cuencas de los arroyos Las Piedras y San Francisco.

Sensores, lluvias y alertas

La prevención también tiene un componente tecnológico.

El Sistema de Alerta Temprana municipal reúne información proveniente de sensores hidrométricos, pluviómetros y estaciones meteorológicas para monitorear las precipitaciones y los niveles de los arroyos y del Río de la Plata.

Esa información es complementada por Defensa Civil con los pronósticos y alertas del Servicio Meteorológico Nacional.

El objetivo es contar con información suficiente para anticipar la evolución de cada episodio de lluvias y organizar una eventual respuesta antes de que el agua genere complicaciones en los barrios.

El escenario climático es seguido especialmente este año. El Servicio Meteorológico Nacional cuenta con un informe específico de El Niño/La Niña correspondiente a septiembre de 2026, mientras distintos organismos vienen analizando la evolución del fenómeno y sus posibles efectos sobre la región.

La prevención antes de que llegue el agua

La nueva máquina no resuelve por sí sola el problema de las inundaciones, pero aumenta la capacidad municipal para intervenir sobre uno de los puntos más sensibles: el mantenimiento de los canales, arroyos y desagües.

En Quilmes, donde numerosas zonas urbanas conviven con las cuencas de los arroyos, esa tarea adquiere especial importancia cuando los pronósticos anticipan períodos de lluvias intensas.

Por eso, en Sayonara y La Matera, la escena de estos días es la de las máquinas trabajando sobre los cauces antes de que llegue el agua.

La apuesta municipal es que, cuando la lluvia finalmente llegue, encuentre los caminos de escurrimiento despejados.