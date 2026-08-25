Robaron en el Jardín de Infantes N° 927 «Locos Bajitos» de Florencio Varela

Autores no identificados ingresaron este lunes al Jardín de Infantes N° 927 «Locos Bajitos», en Florencio Varela, tras violentar la puerta de una de las salitas. Se llevaron una caja de peluches.

Un robo fue denunciado este lunes en el Jardín de Infantes N° 927 «Locos Bajitos», ubicado en la calle El Tero, entre Las Lengas y Los Lapachos, en Florencio Varela.

Según el parte policial, el secretario del establecimiento, radicó la denuncia en la Comisaría 2da tras constatar que autores no identificados habían ingresado violentando la puerta de chapa de una de las salitas, con acceso desde el patio. Del lugar sustrajeron una caja de peluches.

Personal policial solicitó peritos para trabajar en el lugar. La UFI N° 1 dispuso las actuaciones de rigor, y el Gabinete Técnico Operativo (GTO) quedó abocado a la investigación.