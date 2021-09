Roberto “Mata” Rodríguez fue reelecto en la conducción del Centro de Empleados de Quilmes, Berazategui, Fcio Varela y S. F. Solano.

“Los últimos años no han sido fáciles para la argentina, y mucho menos para los empleados de comercio, la pandemia que azota al planeta ha sabido poner en jaque a las instituciones de nuestro país y resultó una grave amenaza al crecimiento constante que siempre demostró este sindicato. Sin embargo, y contra toda expectativa, nos pusimos a la cabeza de la lucha por el cuidado de la salud de los empleados de comercio y llevamos adelante un plan integral de relevamientos e inspecciones acompañados de capacitaciones para corroborar el cumplimiento de los protocolos sanitarios en cada comercio y velar por la integridad física de cada trabajador” aseguró “El Mata” Asimismo, aseveró que “Mantuvimos activos los beneficios que el sindicato ofrece a sus afiliados para dar un cable a tierra a aquellos que lo requerían e intentamos acortar las distancias mediante diferentes medios digitales que, si bien nos privan de poder disfrutar de la compañía cercana del trabajador, nos acercaron un poco más a aquellos a quienes, de otra forma, no habríamos podido llegar”.

