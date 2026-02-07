Reunión clave por la emergencia en el transporte de Varela

La emergencia en el transporte de Varela empezó a tomar forma institucional. Mientras los vecinos esperan colectivos que no pasan y los recorridos se achican día a día, el Municipio activó una mesa de trabajo para enfrentar una crisis que ya se siente en cada parada.

En ese marco, integrantes del gabinete municipal, concejales y responsables de las empresas de transporte comunales participaron de una reunión convocada a partir de la normativa 40/26, que declaró el Estado de Emergencia del Transporte Público en el distrito. La medida fue impulsada por el intendente Andrés Watson el pasado 8 de enero y luego convalidada por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante.

“El objetivo de este primer encuentro fue analizar una problemática urgente con perjuicio diario en el desplazamiento de los vecinos y vecinas de Florencio Varela”, explicó el secretario general de Gestión Pública, Christian Rodríguez. El funcionario detalló que la situación se agravó con el cese del servicio de la empresa San Juan Bautista, tras el incumplimiento en el pago de haberes, y la paralización de la línea 148, que ya llevaba varios días sin funcionar.

La reunión se dio en el marco del conflicto que mantiene en vilo al distrito, con recorridos reducidos y servicios suspendidos, tal como informó Infosur en la nota sobre el paro de colectivos en Florencio Varela y las líneas caídas.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que el foco está puesto tanto en los usuarios como en los trabajadores del sector. “El compromiso del intendente Andrés Watson fue velar por los intereses de usuarios y usuarias del transporte público, así como proteger las fuentes laborales de los trabajadores”, sostuvo Rodríguez, al señalar los dos ejes centrales que guían cualquier definición futura.

Durante el encuentro también se abordó la falta de unidades para completar los recorridos habituales. Ante ese escenario, desde el Municipio se planteó la necesidad de avanzar de manera inmediata en una reestructuración de las líneas que permita sostener el servicio mientras dure la emergencia.

De la reunión participaron el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Gustavo Rearte, los concejales Darío D’Aquino, Martín Castelló y Carlos Bocco, junto a autoridades de las empresas San Juan Bautista S.A., Micro Ómnibus La Colorada S.A.C.I. y Micro Ómnibus Primera Junta S.A.

La mesa de trabajo continuará evaluando alternativas mientras se extienda la emergencia en el transporte de Varela, en un contexto de fuerte malestar social.