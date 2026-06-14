Florencio Varela: abrió el portón y encontró a tres delincuentes armados esperándola

La víctima, una comerciante de 62 años, fue golpeada por una banda que intentó llevarse su vehículo en el barrio El Alpino de Florencio Varela. Al fracasar, los delincuentes escaparon con dinero en efectivo, documentación y mercadería.

Era una mañana más en el barrio El Alpino de Florencio Varela. De esas que comienzan antes de que el barrio termine de despertarse. La mujer abrió el portón de su vivienda como lo hacía todos los días. El Chevrolet Agile estaba cargado con productos para abastecer su kiosco y la rutina parecía repetirse sin sobresaltos.

Pero detrás de la reja la estaban esperando.

Tres hombres armados, con guantes y capuchas, irrumpieron en el predio apenas se abrió el acceso. Uno de ellos la golpeó en la cabeza mientras los otros avanzaban directamente hacia el vehículo.

Así comenzó un nuevo episodio de robo armado en Florencio Varela que ahora investiga la Justicia.

El auto que no pudieron llevarse

El plan parecía simple. Los delincuentes querían escapar con el Chevrolet Agile cargado de mercadería. Uno de ellos se puso al volante y aceleró.

Sin embargo, algo salió mal.

A pocos metros, dentro del mismo predio, el vehículo terminó impactando contra un árbol. El robo del auto había fracasado antes de empezar.

Entonces la banda improvisó.

Lejos de abandonar el lugar, los asaltantes comenzaron a descargar la mercadería y a trasladarla a un automóvil blanco que los esperaba en la puerta. También tomaron la cartera de la víctima.

Adentro había documentación personal y alrededor de dos millones de pesos en efectivo.

Lo que quedó después del asalto

Cuando los delincuentes escaparon, en el lugar quedó el vehículo chocado, parte de la mercadería dispersa y una mujer de 62 años que todavía intentaba comprender lo que acababa de ocurrir.

Minutos después llamó al 911.

Efectivos policiales acudieron al domicilio y asistieron a la víctima, mientras comenzaban las primeras tareas investigativas para reconstruir la secuencia del hecho.

Una investigación en marcha

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 de Florencio Varela, que caratuló el expediente como robo agravado en despoblado y en banda.

Por su parte, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quinta trabaja para identificar a los autores del hecho y determinar el recorrido del automóvil blanco utilizado para la fuga.

Hasta el momento no se informó sobre detenciones ni sobre el paradero de los delincuentes.

La investigación continúa.