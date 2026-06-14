En Florencio Varela no se salva nadie: le robaron al jefe de Defensa Civil en la puerta de su casa

Franco Risso es el Subsecretario de Defensa Civil de Florencio Varela. Coordina la política de seguridad municipal. Conduce virtualmente la Guardia Comunal, el cuerpo que patrulla las calles del distrito. Este domingo a la madrugada, dos hombres le intentaron robar la camioneta en la puerta de su propia casa.

No se salva nadie.

Lo que pasó

Los dos hombres llegaron en una Fiat Courier blanca sin patente y se pusieron a manipular sobre la Ford Raptor de Risso, estacionada frente a su domicilio en una de las calles céntricas del distrito. Lo que no calcularon es que el dueño los estaba mirando en tiempo real desde las cámaras de seguridad de su casa.

Risso salió. Los dos huyeron en la Courier. Él inició la persecución junto al personal policial que se sumó al operativo. Durante la huida, uno de los ocupantes bajó del vehículo y escapó a pie. El otro siguió hasta que fue interceptado en la intersección de Mosconi y 850, en Quilmes. Quedó detenido. En el interior de la Courier había tres neumáticos, probablemente de otro robo previo.

La fiscal de la UFI N° 1 de Florencio Varela avaló la aprehensión y dispuso las diligencias correspondientes. Uno de los sospechosos sigue prófugo.

El hombre que cuida la seguridad de todos

El episodio podría leerse como una historia de reacción rápida y final relativamente exitoso. Pero hay otra lectura, más incómoda y más honesta.

Risso no es un vecino cualquiera. Es el funcionario que diseña y coordina la respuesta de seguridad del municipio. Tiene bajo su órbita los recursos, los protocolos y el personal que debe garantizar que esto no le pase a los vecinos de Florencio Varela. Y esta madrugada le pasó a él, en la puerta de su casa.

Si la vara de la inseguridad en el distrito llegó hasta ahí, la pregunta que queda flotando es difícil de esquivar: ¿qué nivel de exposición tiene el resto de los vecinos?

El segundo golpe en el corazón de la seguridad

El episodio no ocurre en el vacío. Hace apenas unos días, tal como publicó Infosur, un móvil de la propia Guardia Comunal de Florencio Varela fue robado. El organismo que tiene como misión cuidar el distrito perdió primero un vehículo propio. Ahora le robaron en la puerta de la casa a su conductor más visible.

Dos hechos en una semana. El mismo organismo en el centro de los dos. Y una sola conclusión que se impone sola: en Florencio Varela, la inseguridad no distingue a quién tiene enfrente.