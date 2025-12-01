Menu
Pack infantil ilustrado: Libros Villa Elisa lanza una propuesta para las primeras lecturas

By: Redaccion

Date:

La librería Libros Villa Elisa presentó un nuevo pack de tres cuentos infantiles ilustrados con tapa dura, pensado para niñeces de entre 1 y 5 años. Una propuesta lúdica y educativa que busca acompañar los primeros pasos en la lectura.

El pack incluye los títulos:

  • ¿De qué color es un beso? – de Rocio Bonilla
  • Un ratón comilón
  • Un atajo a la plaza – de Luciana Murzi y Pat Shin

Características del pack:

  • Libros con tapa dura y páginas resistentes.
  • Textos breves y coloridos, ideales para la primera infancia.
  • Ilustraciones llamativas que estimulan la imaginación.
  • Formato práctico y duradero para la manipulación de los más chicos.

“Queremos acercar libros de calidad a las familias, que puedan ser un puente entre la lectura y el juego”, explicaron desde la librería ubicada en Villa Elisa, centro de recepción y envío de Mercado Libre.

Envío a todo el país

El pack ya está disponible con envío a todo el país a través de Mercado Libre, lo que permite que familias de cualquier provincia puedan acceder al material.

Compralo en Mercado Libre acá

Redaccion

