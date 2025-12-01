Pack infantil ilustrado: Libros Villa Elisa lanza una propuesta para las primeras lecturas

La librería Libros Villa Elisa presentó un nuevo pack de tres cuentos infantiles ilustrados con tapa dura, pensado para niñeces de entre 1 y 5 años. Una propuesta lúdica y educativa que busca acompañar los primeros pasos en la lectura.

El pack incluye los títulos:

¿De qué color es un beso? – de Rocio Bonilla

Un ratón comilón

Un atajo a la plaza – de Luciana Murzi y Pat Shin

Características del pack:

Libros con tapa dura y páginas resistentes .

. Textos breves y coloridos, ideales para la primera infancia.

Ilustraciones llamativas que estimulan la imaginación.

Formato práctico y duradero para la manipulación de los más chicos.

“Queremos acercar libros de calidad a las familias, que puedan ser un puente entre la lectura y el juego”, explicaron desde la librería ubicada en Villa Elisa, centro de recepción y envío de Mercado Libre.

Envío a todo el país

El pack ya está disponible con envío a todo el país a través de Mercado Libre, lo que permite que familias de cualquier provincia puedan acceder al material.

Compralo en Mercado Libre acá