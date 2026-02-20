Nahiara Gómez recibió un trasplante renal en el Hospital El Cruce y su familia pide ayuda

Cuatro años de diálisis tres veces por semana. Internaciones, recaídas y una adolescente que en el medio de todo siguió estudiando y siguió queriendo progresar. La semana pasada, en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, Nahiara Gómez recibió la mejor noticia de los últimos años: el trasplante renal que esperaba se concretó y su evolución es favorable.

Ahora falta el último paso: que la vivienda familiar en el barrio Don Bosco esté acondicionada para recibirla. Es una condición médica, no un trámite. Para una persona trasplantada, el entorno inmediato es parte del tratamiento.

La historia de Nahiara

En 2021 le diagnosticaron vasculitis, una enfermedad que afectó severamente su función renal. Desde entonces, la diálisis fue parte de su rutina semanal durante cuatro años: tres veces por semana, con internaciones y recaídas que la familia atravesó sin bajar