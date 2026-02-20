Infosur edición impresa viernes 20 de febrero de 2026: leé el diario completo

La edición de hoy de Infosur llega con una agenda cargada. Transporte, política nacional, violencia de género y solidaridad marcan los títulos de una jornada intensa para Florencio Varela y la región. Leé el diario completo página por página en el flipbook o hacé clic en cada título para ir a la nota completa en el portal.

Los títulos de hoy

🚌 Watson reformula el transporte en Varela: nuevo mapa de colectivos El municipio trabaja contrarreloj para renovar el sistema antes del inicio del ciclo lectivo. Tres nuevas operadoras, cien unidades y el fin del monopolio de San Juan Bautista.

🛑 Paro de la CGT: el país parado mientras Diputados votaba la reforma laboral El cuarto paro de la central obrera en la gestión Milei paralizó el transporte mientras la Cámara de Diputados debatía la reforma laboral. Al cierre de edición, sin resultado.

⚖️ Violencia de género en Varela: casi un detenido por día en quince días Datos exclusivos del Juzgado de Garantías N°6: doce detenidos y 79 medidas de protección en solo quince días en el distrito.

❤️ Nahiara recibió su trasplante renal y su familia pide ayuda para recibirla en casa La adolescente de Don Bosco se recupera favorablemente en el Hospital El Cruce. Su familia necesita acondic