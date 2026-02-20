Violencia de género en Florencio Varela: 12 detenidos y 79 medidas de protección en 15 días

Los números del último turno del Juzgado de Garantías Número 6 de Florencio Varela, a cargo del juez Agüero y con la secretaría del doctor Grizzuti, exponen una dimensión del problema que pocas veces se hace visible con tanta precisión: doce hombres detenidos por violencia de género en quince días. Casi uno por día. Y 79 medidas de protección dictadas en el mismo período, entre perimetrales, allanamientos para sacar al agresor del domicilio e intervenciones directas del tribunal.

Cinco medidas de protección por día, en promedio. Cinco situaciones diarias en las que una mujer del distrito necesitó que la justicia pusiera un límite entre ella y quien debería haberla cuidado.