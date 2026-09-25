Casi lo mata un auto mientras juntaba bolsas de basura en Solano

El trabajador municipal de Quilmes se salvó de milagro. Estaba agachado, juntando bolsas de basura de una esquina de Solano, cuando el auto pasó a centímetros de su cuerpo. El video del momento, que circula entre vecinos, muestra la secuencia completa: el descontrol del auto y, después, el instante en el que el empleado municipal se salva por muy poco.

El hecho ocurrió en Avenida San Martín y calle 886, en Solano, luego de un choque entre dos vehículos. Producto del impacto, uno de los autos quedó descontrolado y terminó pasando a centímetros del trabajador, que en ese momento recolectaba bolsas dejadas en la esquina.

El «achique», una práctica prohibida que persiste

Lo que el empleado juntaba en esa esquina de Solano es lo que se conoce como «achique»: bolsas de basura que los vecinos dejan fuera del horario o del sistema formal de recolección, amontonadas en las esquinas. Es una práctica prohibida por la normativa municipal, pero que se repite en distintos puntos de Quilmes.

Son justamente esos montículos los que obligan a trabajadores municipales a completar, a pie y en plena vía pública, una tarea de recolección adicional, expuestos al tránsito como ocurrió.