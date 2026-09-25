“Huella Creativa”: el documental de Camuzzi que fue reconocido por la Legislatura bonaerense

El documental de Camuzzi recibió una declaración de interés legislativo en la Cámara de Diputados bonaerense. La producción recorre siete provincias y rescata historias de artistas, artesanos y hacedores culturales.

El documental “Huella Creativa”, una producción de Camuzzi que recorre historias de artistas, artesanos y hacedores culturales de distintas regiones del país, fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

La distinción pone el foco en una producción audiovisual que busca registrar expresiones culturales que muchas veces permanecen lejos de los grandes circuitos y que tienen como escenario pueblos, ciudades y comunidades de distintas provincias argentinas.

La iniciativa fue impulsada en el ámbito de la Legislatura bonaerense y reconoce el trabajo realizado por el documental para reunir testimonios y experiencias vinculadas con el arte, las tradiciones y las identidades locales.

Un recorrido por siete provincias

“Huella Creativa” nació con la idea de salir al encuentro de personas que desarrollan distintas disciplinas y oficios vinculados con la cultura argentina.

A lo largo de sus temporadas, la producción visitó siete provincias para conocer las historias detrás de artistas, artesanos y otros protagonistas de la escena cultural.

La propuesta combina entrevistas, recorridas y registros de los lugares donde viven y trabajan sus protagonistas. Así, cada episodio construye una pequeña historia alrededor de una expresión cultural particular.

La tercera temporada, según informó Camuzzi, pone el foco en Neuquén, donde la producción vuelve a recorrer distintas experiencias vinculadas con el talento y la identidad de la región.

De los grandes escenarios a las historias locales

Uno de los puntos centrales de “Huella Creativa” es que las historias no están construidas alrededor de figuras necesariamente conocidas a nivel nacional.

El documental busca detenerse en quienes sostienen sus actividades culturales en sus propias comunidades: artistas, artesanos y personas que encuentran en sus conocimientos, oficios y creaciones una manera de contar el lugar donde viven.

Esa mirada permite que la producción funcione también como un registro de costumbres y formas de hacer que forman parte de la diversidad cultural argentina.

La declaración de interés legislativo bonaerense suma ahora un reconocimiento institucional a ese recorrido audiovisual.

Una producción que sigue creciendo

Desde Camuzzi señalaron que “Huella Creativa” continúa ampliando su recorrido y sumando nuevas historias a través de sus temporadas.

La producción audiovisual forma parte de una propuesta que busca acercar al público distintas expresiones culturales del país y mostrar, a través de sus protagonistas, la diversidad de territorios y comunidades.

El documental puede verse online y sus distintas temporadas reúnen historias que van desde disciplinas artísticas hasta oficios y tradiciones vinculadas con las identidades de cada región.

Para InfoSur, el reconocimiento también permite poner en agenda una pregunta que atraviesa buena parte de estas historias: qué queda de un lugar cuando quienes lo habitan dejan de contar lo que saben hacer, crear y transmitir.

“Huella Creativa” eligió justamente ese camino: recorrer el país y buscar esas historias antes de que queden fuera de escena.