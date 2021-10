Millonaria inversión para refacción y ampliación de universidades

En la primera fase se estima la realización de más de 70 proyectos en las 24 jurisdicciones educativas con una inversión de 15.500 millones de pesos que generarán 4.500 puestos de trabajo directos y 13.000 indirectos, y beneficiarán a más de 50 universidades nacionales, 123.000 estudiantes y 10.000 docentes y no docentes.

“Este programa tiene por objetivo garantizar derechos, ampliar, expandir e igualar. Nuestro sistema universitario es particular en América Latina y en el mundo, el 80% de nuestros chicos va a la universidad pública, no arancelada, autónoma y que se propone igualar para arriba. Además, a través de estas obras se genera trabajo en la comunidad”, destacó el titular de la cartera educativa durante la presentación.

(Por InfoGEI).- El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, presentó la nueva etapa del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria que contempla una inversión total estimada para los próximos dos años de 30 mil millones de pesos en más de 150 obras nuevas, de refacción y ampliación que alcanzarán a más de 300 mil estudiantes y 200 mil docentes y no docentes de todo el país.

