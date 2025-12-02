Mayra Mendoza deja la intendencia de Quilmes: pidió licencia para asumir como diputada provincial y Eva Mieri será la nueva jefa comunal interina por dos años

El Concejo Deliberante de Quilmes aprobó este lunes la licencia de la intendenta que la semana próxima asume su banca en la Legislatura bonaerense. Mieri, primera candidata a concejal en 2023, ocupará el Ejecutivo municipal hasta 2027. También designaron a Evelin Giancristoforo como nueva Defensora del Pueblo y aprobaron la construcción de la bajada de autopista en Ezpeleta. Una doble sesión que reconfiguró el mapa político del distrito.

QUILMES – Mayra Mendoza deja la intendencia de Quilmes. No renuncia, pero se va igual. Este lunes, el Concejo Deliberante aprobó la licencia que le permitirá asumir la próxima semana como diputada provincial por la Tercera Sección Electoral. Su lugar al frente del Ejecutivo municipal será ocupado, de manera interina por los próximos dos años, por Eva Mieri, quien fue la primera candidata a concejal en la lista que llevó a Mendoza a su reelección en 2023.

Es un movimiento político que venía anunciándose desde hace semanas pero que recién ahora se concretó formalmente. Mendoza ganó las elecciones como intendenta en 2023, pero también encabezaba la lista de diputados provinciales. Tenía dos cargos. Y eligió uno: la banca legislativa, que le da proyección provincial y la acerca más al círculo de poder de Axel Kicillof y Cristina Kirchner. Pero que también le abre las puertas a lo que podría ser una «pequeña trampita» electoral para competir dentro de dos años nuevamente por la intendencia o al menos poner eso en discusión si no se reforma la ley que impide la reelección por más de dos períodos.

La decisión implica dejar la gestión municipal, pero sin renunciar formalmente. La figura legal es la licencia: Mendoza sigue siendo intendenta, pero no ejerce. Quien gobierna es Mieri, con el título de «intendenta interina». Un arreglo institucional que le permite a Mendoza volver en 2027 si así lo decide, o quedarse definitivamente en la Legislatura si la política la lleva por ese camino. La misma lógica de lo que tanto criticó a los «barones del conurbano».

En los pasillos municipales se espera que Mieri sostenga la línea política y de gestión de Mendoza, previéndose pocos cambios en el gabinete. No será un gobierno propio. Será la continuidad de Mendoza con otra cara al frente.

La sesión doble que lo cambió todo

El Concejo Deliberante de Quilmes llevó a cabo este lunes una doble sesión marcada por definiciones políticas de peso que reconfiguran el escenario institucional del distrito. No fue una sesión más. Fue el cierre de una etapa y el inicio de otra.

Además de aprobar la licencia de Mendoza, el Cuerpo designó a la nueva Defensora del Pueblo: Evelin Giancristoforo, concejal saliente de Unión por la Patria y referente de un sector del peronismo quilmeño.

Como defensores adjuntos fueron aprobados Mariano Camaño (UCR), Juan Bernasconi (Nuevos Aires) e Ignacio Chiodo (PRO). Una composición plural que busca representar a distintos sectores políticos en el organismo de defensa de derechos ciudadanos.

La única ausencia durante la sesión fue la de la edil libertaria Estefanía Albasetti, quien buscó sin éxito ubicar un representante propio en la Defensoría Adjunta. El espacio de Javier Milei quedó afuera de ese reparto de poder institucional.

Las nuevas juezas de Faltas

El Concejo también aprobó la designación de las dos nuevas juezas de Faltas: Melisa de la O y Carla Ocampo, ambas abogadas y funcionarias del Ejecutivo municipal, quienes reemplazarán a los jueces Carlos Fariña y Jorge Briasco, recientemente jubilados.

Los juzgados de Faltas son piezas clave en la administración municipal. Son los que sancionan infracciones de tránsito, comerciales, urbanísticas. Manejan multas, clausuras, habilitaciones. Tienen poder concreto sobre la vida cotidiana de comerciantes, conductores, vecinos.

Que las dos nuevas juezas sean funcionarias del Ejecutivo no es casualidad. Es una forma de asegurar que esos juzgados sigan la línea política del gobierno municipal. No son jueces independientes del Poder Judicial provincial. Son jueces administrativos, nombrados por el Concejo a propuesta del Ejecutivo. Y en este caso, las elegidas vienen del riñón del oficialismo.

La bajada de autopista en Ezpeleta: una obra histórica

En otro tramo de la sesión, el Cuerpo acompañó por unanimidad el convenio para la construcción de la nueva bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata en Ezpeleta, una obra reclamada históricamente por los vecinos de la zona.

Ezpeleta está pegada a la autopista, pero durante décadas tuvo accesos limitados. Los vecinos tienen que desviarse kilómetros para entrar o salir de la autopista. Es un reclamo viejo, de años, que ahora finalmente tendrá respuesta.

La aprobación del convenio por unanimidad —con votos de oficialismo y oposición— marca la importancia de la obra. No es una bandera política. Es una necesidad concreta que todos los bloques reconocieron.

Ahora habrá que ver los tiempos de ejecución, los fondos asignados, si realmente la obra arranca o queda en promesa. Pero al menos institucionalmente, el Concejo le dio luz verde.

La despedida de los concejales salientes

Finalmente, en una sesión especial, el Cuerpo despidió a los concejales que concluyen su mandato el próximo 10 de diciembre. Fueron años de gestión legislativa, de ordenanzas aprobadas, de debates, de representación de distintos sectores políticos del distrito.

Entre los que se van está Evelin Giancristoforo, que ahora asume como Defensora del Pueblo. Es un movimiento lateral dentro del sistema político: deja una banca legislativa para ocupar un cargo de control. No se va de la política. Cambia de función.

Eva Mieri: la intendenta que nadie eligió (pero que gobernará dos años)

Eva Mieri será intendenta de Quilmes durante dos años sin que nadie la haya votado para ese cargo. Fue candidata a concejal. Ganó. Y ahora, por un mecanismo institucional, se convierte en jefa del Ejecutivo municipal.

Es legal. Es legítimo dentro del sistema institucional argentino. Pero también es curioso: los quilmeños votaron a Mendoza como intendenta, y ahora tendrán a Mieri. No es fraude. No es golpe. Es simplemente la lógica de un sistema donde quien gana puede tomar licencia y dejar a un sucesor designado.

¿Quién es Eva Mieri? Una dirigente del riñón del kirchnerismo quilmeño. Cercana a Mendoza. Parte del equipo político que construyó las victorias electorales del espacio en el distrito. Una figura de confianza para el núcleo duro del oficialismo.

En los pasillos municipales se espera que sostenga la línea política y de gestión de Mendoza. Que no haya grandes cambios en el gabinete. Que sea, en los hechos, la continuidad de Mendoza con otro rostro al frente.

«Mieri no va a romper con nada», anticipa un dirigente del peronismo quilmeño. «Va a seguir la línea. Es lo que se espera de ella. Por eso fue elegida».

Mendoza se va (pero no se va)

Mayra Mendoza asume la próxima semana como diputada provincial. Pero no renuncia a la intendencia. Pide licencia. Es una diferencia técnica pero políticamente relevante.

Es una jugada política que le permite dos cosas: primero, mantener el control sobre Quilmes aunque no esté físicamente en el municipio. Segundo, tener la puerta abierta para volver en 2027 si así lo decide.

«Mayra no se va de Quilmes», dice un funcionario cercano. «Se va a la Legislatura, pero sigue siendo la jefa política del distrito. Mieri gobierna, pero Mendoza sigue mandando».

Es la lógica del poder territorial en el conurbano bonaerense: nunca te vas del todo. Siempre mantenés un pie en el municipio, aunque estés en La Plata o en Buenos Aires. Porque el poder real está en el territorio, no en las bancas legislativas.

Quilmes sin Mendoza: ¿cambia algo?

La pregunta que se hacen muchos quilmeños es: ¿cambia algo con la salida de Mendoza? ¿Mieri gobernará distinto? ¿Habrá un nuevo rumbo?

La respuesta, según todas las fuentes consultadas, es no. No hay cambio de rumbo. Hay cambio de cara, pero no de proyecto político. Mieri ejecutará las mismas políticas que venía ejecutando Mendoza. Porque responde a Mendoza. Porque fue elegida por Mendoza. Porque Mendoza, aunque no esté en el despacho, sigue siendo la jefa.

Para los vecinos, en la práctica, poco cambia. Seguirán los mismos funcionarios, las mismas políticas, los mismos problemas y las mismas soluciones. Solo que ahora, cuando vayan al municipio, la intendenta que los reciba será Mieri en lugar de Mendoza.

La Defensoría del Pueblo: Giancristoforo al control

La designación de Evelin Giancristoforo como nueva Defensora del Pueblo es otro movimiento político relevante. La Defensoría es el organismo que recibe denuncias de vecinos contra el municipio, que controla la gestión, que puede iniciar acciones legales si detecta irregularidades.

En teoría, debería ser un organismo independiente del Ejecutivo. En la práctica, en la mayoría de los municipios argentinos, el Defensor del Pueblo responde políticamente al intendente. Porque lo elige el Concejo Deliberante, donde generalmente el oficialismo tiene mayoría.

Giancristoforo es del riñón del peronismo quilmeño. Fue concejal de Unión por la Patria. Es parte del sistema político que gobierna el distrito. Difícilmente vaya a confrontar duramente con Mieri o con Mendoza.

Pero su designación también tiene una lectura interna: es una forma de ubicar a una dirigente con peso propio en un cargo institucional importante. Giancristoforo tiene llegada territorial, tiene estructura política propia. Darle la Defensoría es reconocer ese poder y al mismo tiempo encauzarlo dentro del sistema.

Los defensores adjuntos —Camaño (UCR), Bernasconi (Nuevos Aires) y Chiodo (PRO)— representan a sectores opositores. Es la cuota de pluralidad que el sistema institucional exige. Pero el poder real lo tiene la Defensora titular, que es del oficialismo.