Volvió «Defensa Corazón»: reeditaron en digital la revista histórica del Halcón y la presentaron en el festejo de los campeones del ’85

Claudio Blanco y Rubén Arias presentaron una edición especial digital de la mítica revista que entre 1999 y 2011 contaba la actualidad del club. La presentaron cuando El Halcón de Florencio Varela celebró cuatro décadas del campeonato de Primera C con un asado multitudinario que juntó a jugadores, dirigentes y hasta el chofer del colectivo que los llevó a festejar. Estuvo Ricardo Villa, campeón del mundo en 1978 que jugó en Defensa. Una tarde de nostalgia, emoción y memoria verdiamarilla.

FLORENCIO VARELA – Había asado en el Club Defensa y Justicia. Mucho asado. Y también había abrazos, carcajadas, lágrimas, anécdotas que se repetían por enésima vez pero que nadie se cansaba de escuchar. Había hombres de 60, 70 años que por unas horas volvieron a tener 25 y a sentir esa alegría desbordante de cuando ganaron el campeonato de Primera C en 1985 y ascendieron a Primera B. Cuarenta años después, el Halcón los reunió a todos para decirles gracias, para recordar, para que las nuevas generaciones sepan que antes de las copas internacionales, antes de la Sudamericana, antes de la Recopa, hubo un puñado de tipos que pelearon en la C para que el club subiera.

Y en medio de ese festejo cargado de nostalgia, se presentó la reedición de una joya de la memoria verdiamarilla: la revista «Defensa Corazón», aquella publicación mensual que entre 1999 y 2011 contaba la actualidad del club cuando Defensa todavía militaba en el Nacional B y nadie imaginaba lo que vendría después. Claudio Blanco —relator oficial del Halcón desde 1993— y Rubén Arias —historiador del club— presentaron una edición especial digital que puede bajarse gratis desde las redes de «Cadena Verdemarilla», el programa que Claudio conduce en Radio UNAJ, Radio Empresaria y Radio Municipal de Florencio Varela.

Fue una tarde perfecta. De esas que quedan grabadas. Donde el pasado y el presente se dieron la mano. Donde los viejos campeones se reencontraron con la historia que escribieron. Y donde el club les dijo: no nos olvidamos de ustedes.

La revista que vuelve: «Defensa Corazón»

Entre 1999 y 2011, los hinchas de Defensa y Justicia esperaban cada mes la salida de «Defensa Corazón». Era una revista hecha por hinchas, para hinchas. Con notas de actualidad del primer equipo, entrevistas a jugadores, cobertura de inferiores, historias de los socios, estadísticas, fotos. Todo lo que un hincha del Halcón quería leer sobre su club.

Claudio Blanco y Rubén Arias fueron los motores de esa publicación durante más de una década. La hacían con recursos propios, con sponsors que aparecían de vez en cuando, con la colaboración de otros hinchas que escribían, sacaban fotos, distribuían los ejemplares. Era periodismo de trinchera, de pasión, de gente que no cobraba un peso pero que lo hacía igual porque amaba al club.

En 2011, la revista dejó de salir. Los costos de impresión, la crisis económica, las dificultades para conseguir anunciantes, todo conspiró contra la continuidad. «Defensa Corazón» cerró su ciclo impreso. Pero nunca se fue del todo. Quedó en la memoria de los hinchas que coleccionaban los ejemplares, que los releían, que los guardaban como tesoros.

Y ahora vuelve. No en papel, sino en digital. «De ahora en más, saldrá en formato digital (con algunos ejemplares físicos de gentileza) para acontecimientos especiales, como lo fue el 40 Aniversario del Campeonato de Primera C», anunciaron Blanco y Arias durante la presentación en el asado de campeones.

La revista puede leerse y bajarse de manera gratuita desde las redes sociales de «Cadena Verdemarilla» (@cadena.verdeamarilla), el programa radial que Blanco conduce desde este año también en Radio UNAJ, además de Radio Empresaria y Radio Municipal de Florencio Varela. Un espacio donde se habla de Defensa, se analiza la actualidad, se repasa historia, se entrevista a protagonistas. Y donde ahora también habrá una revista digital para los momentos especiales.

«Estamos muy emocionados de poder reeditarla», dijo Blanco. «La revista fue parte importante de la vida del club durante muchos años. Y nos parecía justo que volviera para este aniversario tan especial».

La tapa de la revista Defensa Corazón que ahora sale en formato digital.

1985: el año que Defensa ascendió a la B

Cuarenta años. Parece ayer y parece un siglo. En 1985, Defensa y Justicia militaba en la Primera C, la cuarta categoría del fútbol argentino. Era un club chico de Florencio Varela, con una hinchada fiel pero reducida, con una cancha modesta, con jugadores que venían de barrios humildes del conurbano y que laburaban de lunes a viernes para poder jugar los sábados.

Ese año, el Halcón salió campeón de la C y ascendió a la B. Fue un logro histórico. El primero de muchos que vendrían después. Pero en ese momento, nadie imaginaba que cuatro décadas más tarde, ese mismo club estaría jugando la Copa Libertadores, ganando la Sudamericana, siendo campeón de la Recopa.

En 1985, el sueño era subir a la B. Y lo lograron. Con sacrificio, con garra, con jugadores que dejaban todo en la cancha porque sabían que era su única oportunidad. Con dirigentes que ponían plata de su bolsillo para que el equipo pudiera viajar. Con hinchas que los seguían a todos lados en colectivos destartalados.

«Fue una época hermosa», recuerda uno de los protagonistas de aquel equipo. «Jugábamos por amor al club. No ganábamos nada, pero éramos felices. Y cuando salimos campeones, fue una alegría que no se puede explicar. Lloramos todos. Jugadores, dirigentes, hinchas. Todos juntos».

El asado de campeones: cuando el club no olvida

El domingo pasado, Defensa y Justicia organizó un gran asado para agasajar a todos los protagonistas de aquel histórico ascenso de 1985. Jugadores que ahora son abuelos. Dirigentes que hace décadas dejaron el club pero que siguen siendo hinchas. Y hasta invitados especiales que engrandecieron la jornada.

Estuvo Ricardo Villa, el ex campeón del mundo en 1978 con la selección argentina y ex jugador del Halcón. Ricky Villa, como lo conoce todo el mundo, jugó en Defensa antes de irse a Europa y brillar en el Tottenham inglés. Su presencia en el asado fue un lujo. Los campeones del ’85 se sacaron fotos con él, le pidieron autógrafos, revivieron anécdotas.

También estuvo Alberto Pena, ex director técnico de la tercera división del club en aquella época, que vino especialmente desde España donde reside hace años. Pena fue quien inició el ciclo que después completó Antonio Zárate, y su aporte fue fundamental para que esos pibes de las inferiores se convirtieran en campeones.

Otro invitado de lujo fue Eduardo Pérez, ex presidente del club y de la línea de colectivos «El Halcón» —la empresa de transporte que le dio nombre al equipo—. Pérez fue una figura clave en la historia institucional de Defensa. Sin su gestión, sin su apoyo económico, el club no hubiera podido sostenerse en aquellos años difíciles.

Los dirigentes que nunca se fueron

Entre los presentes estuvieron varios dirigentes de aquella época que siguieron vinculados al club durante décadas. Alberto Maurizi, entonces tesorero, hoy sigue siendo dirigente activo de Defensa. Cuarenta años después, sigue ahí, bancando al Halcón.

También estuvo Alfredo Scrocchi, ex secretario de actas, hijo del socio fundador homónimo. Sergio Bengoechea, revisor de cuentas. Omar Bódega, ex dirigente. Santiago Genoud, sobrino del ex presidente de la institución, Dr. Luis Esteban Genoud, una de las figuras institucionales más importantes en la historia del club.

Y hasta estuvo Carmelo Trobia, el chofer de «la 148» —uno de los colectivos de la línea El Halcón— que en aquella jornada inolvidable del ascenso trasladó al plantel hasta el diario Crónica, como se estilaba en aquella época cuando los equipos ascendían y los llevaban a festejar a la redacción del mítico diario deportivo.

«Yo manejé ese colectivo con los campeones adentro», recuerda Carmelo emocionado. «Los llevé a Crónica, cantaban, festejaban, estaban locos de alegría. Fue uno de los días más lindos de mi vida. Y ahora, 40 años después, estar acá con ellos, es muy emocionante».

De la C a la Sudamericana: el camino del Halcón

En 1985, Defensa ascendió a la B. En 1991, ascendió a la Primera B Nacional. En 2014, ascendió a Primera División. Y después vino el estallido: campeón de la Sudamericana en 2020, campeón de la Recopa Sudamericana en 2021, participaciones en Libertadores, jugadores que se venden a Europa por millones de dólares.

El club que peleaba en la C en 1985 se convirtió en uno de los más exitosos de Sudamérica en las últimas décadas. Es una transformación que parece de película. Pero no fue magia. Fue trabajo, fue proyecto, fue gente comprometida que construyó ladrillo a ladrillo.

Y todo empezó con esos tipos que el domingo comieron asado en el club. Los campeones del ’85. Los que pusieron la primera piedra. Los que demostraron que Defensa podía ascender, que podía crecer, que podía soñar.

«Nosotros pusimos un granito de arena», dice con humildad uno de ellos. «Después vinieron otros que pusieron granitos más grandes. Pero nosotros estuvimos ahí, en el principio. Y eso nadie nos lo saca».

«Cadena Verdemarilla»: la voz del hincha

La revista «Defensa Corazón» vuelve en digital. Pero el trabajo de Claudio Blanco y Rubén Arias nunca paró. Hoy tienen «Cadena Verdemarilla», el programa radial que se emite en Radio UNAJ, Radio Empresaria y Radio Municipal de Florencio Varela.

Es un espacio donde se habla de Defensa con pasión pero también con rigor periodístico. Donde se analiza el presente del equipo, se entrevista a protagonistas, se repasa la historia. Blanco, además, es el relator oficial del club desde 1993. Su voz es la voz de Defensa. La que narra los goles en la Sudamericana, la que emociona a los hinchas, la que construye épica.

Y ahora, con la vuelta de la revista en formato digital, ese trabajo se completa. Porque habrá un soporte escrito, con fotos, con notas profundas, con material de archivo. Para los momentos especiales. Como este aniversario de los 40 años del ascenso.