Arranque con fallas de la línea 148 en Florencio Varela

Tras su regreso en Florencio Varela, la línea 148 registró unidades detenidas y quejas por cambios en los recorridos. Este lunes será clave para medir el servicio.

El regreso de la línea 148 en Florencio Varela, que comenzó el viernes tras casi cinco meses sin funcionamiento, tuvo un arranque con dificultades. Durante los primeros días, algunas unidades quedaron fuera de servicio y usuarios comenzaron a reportar inconvenientes en los recorridos.

Según pudo saber Infosur, al menos dos colectivos presentaron fallas mecánicas en las primeras horas de circulación, en un contexto donde el sistema aún se encuentra en etapa de reorganización.

Un lunes clave para el servicio de la línea 148 en Florencio Varela

Este lunes aparece como el primer día de prueba real para la línea 148, ya que se normaliza la actividad tras el feriado y el fin de semana. Se espera un mayor caudal de pasajeros, lo que pondrá a prueba la frecuencia, los tiempos y el funcionamiento general del servicio.

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Cambios en los ramales y quejas de usuarios

Uno de los principales focos de conflicto son las modificaciones en los recorridos. En zonas de Quilmes, usuarios señalaron que algunos cambios afectan directamente a los puntos de mayor circulación.

Entre las críticas, se menciona la eliminación de ciertos tramos y desvíos que impactan en lugares donde históricamente subía más gente.

“Sacar el ramal por San Martín y cambiar recorridos clave es una complicación para los usuarios”, expresaron vecinos en redes.

También hubo cuestionamientos por modificaciones en zonas de alto tránsito, lo que obliga a muchos pasajeros a reorganizar sus viajes diarios.

Entre la reactivación y la incertidumbre

El servicio volvió con expectativa tras meses sin funcionamiento, pero el arranque dejó en evidencia que todavía hay ajustes pendientes.

La incorporación de nuevas unidades, la reorganización de ramales y la adaptación de los usuarios forman parte de una etapa inicial que será determinante para el funcionamiento a largo plazo.

Con más pasajeros en la calle, este lunes será determinante para evaluar si la vuelta de la 148 logra estabilizarse o si las fallas iniciales se transforman en un problema sostenido para los usuarios del sur del conurbano.