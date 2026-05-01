Vuelve la línea 148 a Varela: cuándo arranca y cómo funcionará

Después de cinco meses de interrupción, la línea 148 vuelve a circular en Florencio Varela. El servicio se reactivará desde el 1º de mayo bajo la denominación “Misión Halcón”, en un esquema que busca restablecer uno de los recorridos más utilizados por los vecinos.

El anuncio fue confirmado por el intendente Andrés Watson, quien destacó que se trata de “un beneficio directo para la comunidad” tras meses de reclamos por la falta del servicio.

Según detallaron desde el Municipio, la reactivación se logró luego de gestiones ante la Secretaría de Transporte nacional, en un conflicto que había dejado sin trabajo a cientos de empleados y sin conexión directa a miles de usuarios.

Watson junto a empresarios durante la vuelta del servicio de la línea 148

Qué cambia con la vuelta de la 148

La nueva etapa del servicio estará a cargo de la empresa “Misión Buenos Aires”, que anticipó la reincorporación de más de 300 trabajadores y la reactivación de ramales históricos.

Además, se prevé la incorporación de mejoras tecnológicas, como sistemas de monitoreo y una aplicación para seguir el recorrido en tiempo real.

👉 Conocé los recorridos completos de la línea 148 en esta nota:

“Línea 148: estos son los nuevos recorridos y destinos”

La vuelta de la 148 marca un punto clave en la movilidad del distrito. Tras meses de incertidumbre, el servicio vuelve a las calles y con él, una conexión esencial para miles de vecinos.