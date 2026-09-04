Caso Paloma y Josué: ordenan nuevas pruebas y abren tres causas

El caso Paloma y Josué sumó nuevas medidas de prueba: la Fiscalía ordenó nuevos cotejos de ADN, una revisión integral del material audiovisual y la apertura de tres causas penales derivadas de la investigación.

El abogado Matías Marcello informó que las disposiciones fueron adoptadas por el fiscal Darío Provisionato el 2 de septiembre y detalló las medidas que ahora se incorporan a la pesquisa.

Las disposiciones fueron adoptadas, de acuerdo con la publicación realizada por el letrado, por el agente fiscal Darío Provisionato el 2 de septiembre de 2026.

Entre las medidas anunciadas aparece una que podría aportar nuevos elementos al análisis científico de la causa: la realización de extracciones de ADN sobre fichas FTA correspondientes a dos sospechosos, incluso de manera compulsiva si fuera necesario, para luego cotejarlas con las muestras consideradas dubitativas.

El abogado sostuvo además que durante la investigación se habría establecido que no existe un perfil genético femenino entre los elementos analizados, un dato que, según Marcello, surge ahora por primera vez dentro de la pesquisa.

El material audiovisual, bajo una nueva revisión

Otra de las medidas apunta directamente a las imágenes obtenidas durante la investigación.

La Fiscalía habría dispuesto el envío de la totalidad del material audiovisual de la pesquisa a la División de Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de realizar una revisión integral.

La medida abre una nueva instancia sobre las imágenes reunidas durante el caso y busca establecer si del análisis tecnológico pueden surgir elementos que hasta ahora no hayan sido advertidos.

Tres nuevas investigaciones penales

El movimiento más significativo informado por el abogado no se limita a las pruebas incorporadas al expediente principal.

Según Marcello, se dispuso la formación de tres nuevas causas penales.

Una de ellas corresponde a una investigación por presunto falso testimonio respecto de la expareja de uno de los sospechosos. De acuerdo con lo señalado por el letrado, la medida estaría vinculada con una declaración realizada ante la Fiscalía y con registros objetivos de la tarjeta SUBE.

La segunda investigación fue abierta por el presunto delito de incitación a la violencia y alcanza, según la publicación, a personas identificadas por sus iniciales J.R.M. y M.L.L., además de otros individuos que habrían sido identificados.

La tercera causa corresponde a una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias.

En todos los casos se trata de investigaciones en curso y la apertura de una causa penal no implica, por sí misma, que las personas mencionadas sean responsables de los delitos investigados.

También pidieron revisar las autopsias

Entre las medidas comunicadas aparece además un pedido dirigido a la Morgue de la Policía de Quilmes para que aporte a la investigación los registros fotográficos y/o audiovisuales que pudieran existir de las autopsias realizadas a Paloma y Josué.

El objetivo será incorporar ese material al expediente para su eventual análisis dentro de la investigación.

También se ordenó, siempre según lo informado por Marcello, la devolución de los equipos informáticos que habían sido entregados voluntariamente por Omar Gallardo y que ya fueron peritados.

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Una investigación que vuelve a abrir interrogantes

Las nuevas medidas vuelven a colocar el foco sobre distintos aspectos de una investigación que desde el comienzo estuvo atravesada por interrogantes y reclamos de familiares y abogados.

El pedido de nuevos cotejos genéticos, la revisión del material audiovisual y la búsqueda de registros vinculados con las autopsias apuntan a reconstruir distintos fragmentos de la pesquisa con nuevas herramientas.

A eso se suma la apertura de tres expedientes derivados, que incorporan al escenario judicial investigaciones sobre posibles conductas ocurridas alrededor del caso.

Por ahora, las medidas no representan una conclusión sobre las responsabilidades por las muertes de Paloma y Josué. Son, en cambio, nuevos pasos dentro de una investigación que busca establecer qué ocurrió y quiénes tuvieron participación en los hechos.

La causa continúa abierta.

Y, mientras la Justicia vuelve sobre ADN, imágenes, registros de transporte, dispositivos electrónicos y documentación forense, el expediente suma nuevas preguntas que deberán ser respondidas con pruebas.