La pobreza en Florencio Varela: desafíos y oportunidades

Por Rvdo. Dr. Martín Alvarez (Iglesia Manmin Argentina)

Primeramente, quiero ofrecer un diagnóstico a vuelo de pájaro, de la situación en nuestro Distrito, así como en la zona y en la región. Posteriormente, desarrollaré un aporte concreto, ya que en Argentina abundan los opinólogos y diagnosticadores que, sin propuestas, solo generan temor con sus desinformaciones entre los vecinos y ciudadanos en general.

En segundo lugar, debo ser taxativo y afirmar, sin temor a equivocarme, que en Florencio Varela habrá pobreza mientras el Distrito continúe siendo:

Una ciudad dormitorio, La política siga manteniendo el clientelismo, No generando, el municipio y la provincia, promociones industriales y comerciales, No bajen los impuestos: a) municipales, b) ARBA, c) al consumo, d) al comercio, e) a los comerciantes, ejemplo. combustibles, automotor, etc. y No dejen la corrupción.

Introducción

Florencio Varela, un municipio con un gran potencial, enfrenta serios desafíos que perpetúan la pobreza en los vecinos en su comunidad. A continuación, les invito a que juntos exploremos cinco factores claves que contribuyen a esta problemática y cómo abordarlos podría transformar la realidad de la ciudad.

Ciudad dormitorio

Florencio Varela ha sido catalogada como una ciudad dormitorio, donde muchos de sus habitantes se trasladan a otras localidades para trabajar. Esta situación limita las oportunidades de desarrollo local y genera una dependencia económica que afecta la calidad de vida.

Lo google: Florencio Varela comenzó a perfilarse como ciudad dormitorio de forma más marcada a partir de la década de 1960 y 1970, cuando el desarrollo industrial en el conurbano bonaerense atrajo población que buscaba viviendas más económicas, transformándose de una zona con fuerte actividad local a un lugar donde la gente dormía y trabajaba en otras ciudades cercanas, como ser; Quilmes, Berazategui o incluso la Capital Federal, aunque ya en los años ’40 y ’50 se veían los primeros movimientos de expansión.

Frente a esta realidad, es fundamental fomentar la creación de empleo en la misma ciudad, promoviendo así un ciclo de crecimiento sostenible. (ver el punto 3).

Clientelismo político

El clientelismo político es otro obstáculo significativo. Esta práctica, que consiste en ofrecer beneficios a cambio de lealtades políticas y partidarias, socava la democracia y perpetúa la pobreza. Para combatir esto, es necesario fortalecer la transparencia en la gestión pública y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Falta de promoción industrial y comercial

La falta de iniciativas para promover industrias y comercios en la región limita las oportunidades laborales. El municipio y la provincia deben trabajar en conjunto para atraer inversiones, ofreciendo incentivos a empresas que deseen establecerse en Florencio Varela. Esto no solo generaría empleo, sino que también diversificaría y aumentaría la economía local.

Altos impuestos

Los altos impuestos, tanto municipales como provinciales, representan una carga para los comerciantes y ciudadanos. Es fundamental revisar y reducir estos impuestos en un 35 o 40%, especialmente aquellos que afectan directamente al consumo y al comercio, como el impuesto a los combustibles, al automotor, etc. Una política fiscal más amigable y una sana administración, podrían estimular el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida.

Corrupción

Por último, la corrupción es un problema que debe ser erradicado para garantizar un desarrollo equitativo y un crecimiento sostenible. La implementación de mecanismos de control y auditoría, así como la promoción de la ética en la sana administración pública, son pasos esenciales para construir una sociedad más justa.

Conclusión

La pobreza en Florencio Varela es un problema multifacético que requiere un enfoque integral. Es fundamental reconocer la problemática señalada en los cinco puntos, actuando con honestidad, seriedad y madurez. Necesitamos asumir esta responsabilidad con un verdadero sentido patriótico, alejándonos de la hipocresía nacionalista y de las banderías políticas que fomentan el individualismo, la discriminación y el egoísmo.

Abordar estos cinco factores podría abrir la puerta a un futuro más próspero para nuestros habitantes. Es momento de que tanto las autoridades como la comunidad, incluidas las iglesias evangélicas y las fuerzas vivas, trabajemos juntas para transformar la realidad de nuestra ciudad y distrito. Esto es lo que Dios promueve en 1 Timoteo 2:1-2, desde hace más de dos mil años a través de La Sagrada Escritura (La Biblia), porque leer la Biblia hace feliz a la familia y enaltece la Nación.