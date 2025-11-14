El monotributo en la mira: qué pasaría con los 15 mil emprendedores y comerciantes de Florencio Varela si el Gobierno lo elimina

Mientras el Ejecutivo nacional evalúa suprimir el régimen simplificado, miles de varelenses que sobreviven con emprendimientos, comercios y servicios miran con preocupación un horizonte incierto. Desde vendedores ambulantes hasta profesionales independientes: todos temen quedar en la informalidad o asfixiados por la presión tributaria.

FLORENCIO VARELA – El rumor circuló primero por los grupos de WhatsApp de comerciantes. Después explotó en las redes sociales. Y finalmente llegó a los mostradores, a las peluquerías de barrio, a los talleres mecánicos y a los consultorios de profesionales independientes: el Gobierno nacional estaría evaluando eliminar el monotributo. Para Florencio Varela, donde según estimaciones municipales operan cerca de 15 mil monotributistas, la noticia cayó como un baldazo de agua fría.

«Si me sacan el monotributo, directamente cierro», dispara sin vueltas Claudia Méndez, dueña de una dietética de barrio. Lleva siete años pagando su cuota mensual religiosamente. «Soy categoría D. Si tengo que pasar a responsable inscripta, entre contador, impuestos y toda la burocracia, no me cierran los números», calcula mientras atiende a una clienta que compra semillas y cereales.

La escena se repite en decenas de comercios del centro varelense. En la ferretería de Don Raúl, en el local de ropa de Jessica, en el taller de costura de las hermanas Gómez. Todos monotributistas. Todos con la misma incertidumbre.

Los números que preocupan

Según datos del último relevamiento de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), en Florencio Varela existen aproximadamente 15 mil contribuyentes adheridos al régimen simplificado. De ellos, el 60% se concentra en las categorías A, B y C: los escalones más bajos, aquellos que facturan menos de 6 millones de pesos anuales.

«Estamos hablando de gente que vive al día», advierte un contador, que tiene su estudio en pleno centro de Varela y asesora a más de 200 monotributistas de la zona. «El monotributo es la única herramienta que tienen miles de varelenses para estar en blanco sin morir en el intento. Si lo eliminan sin una alternativa real, la informalidad va a explotar».

Fuentes hace números: un monotributista categoría C paga hoy 64 mil pesos mensuales. Si pasara a responsable inscripto, debería afrontar IVA (21%), Ingresos Brutos provincial (entre 3% y 5% según la actividad), presentar balances, contratar servicios contables. «Estamos hablando de costos que fácilmente se duplican o triplican», detalla.

Desde la verdulería hasta el taller mecánico

A pocas cuadras, en el barrio Villa del Plata, Jonatan atiende su taller mecánico. Monotributista categoría E. «Acá arreglo autos del vecindario. No facturo millones, pero vivo de esto. Si me obligan a pasar a responsable inscripto, directamente me voy a negro», confiesa sin filtro. «¿Sabés cuántos talleres hay en Varela que trabajan sin facturar? Si tocan el monotributo, todos vamos para ese lado».

El fenómeno no discrimina rubros. En la feria de la Plaza San Juan Bautista, donde cada fin de semana se instalan más de 80 puestos de ropa, artesanías y productos varios, la mayoría son monotributistas. «Nosotros vivimos de vender los sábados y domingos. Sacamos para pagar el alquiler, los servicios, la comida. Si nos meten en otro régimen, se nos complica todo», explica Miriam, que vende bijouterie artesanal desde hace tres años.

El precedente que asusta

No es la primera vez que el monotributo entra en debate. Durante el gobierno de Mauricio Macri hubo intentos de restringirlo. En la gestión de Alberto Fernández se congelaron los montos y categorías. Ahora, en el marco del ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei, el régimen simplificado volvió a la agenda.

Fuentes oficiales del Ministerio de Economía consultadas por medios porteños confirmaron que se evalúan «distintos escenarios» para el monotributo, aunque aclararon que «no hay decisión tomada». Sin embargo, el solo hecho de que se discuta generó alarma en todo el país, especialmente en distritos como Florencio Varela, donde la economía popular es oxígeno.

¿Y ahora qué?

Mientras el Gobierno nacional analiza el futuro del monotributo, en Florencio Varela la incertidumbre crece. Los grupos de WhatsApp de comerciantes y emprendedores arden con mensajes de preocupación. Las consultas a contadores se multiplicaron esta semana. Y en cada negocio, taller o consultorio, la misma pregunta se repite: ¿qué va a pasar con nosotros?