El Tribunal Oral N° 4 de Quilmes inicia hoy el juicio por el homicidio de Hernán Costa, vecino de Florencio Varela, cocinero y tío del futbolista de Boca Ayrton Costa, asesinado en diciembre de 2023 durante un robo de motovehículo en Quilmes Oeste. Alexis M. está acusado como coautor del hecho, cometido junto a un adolescente entonces inimputable.

El video quedó grabado en la memoria de quienes lo vieron circular por redes: un hombre baja de su moto, se saca el casco y lo levanta como único escudo frente a dos desconocidos armados. Duda un segundo entre resistir o entregar el rodado. Ese segundo le costó la vida.

Hernán Costa tenía 51 años, era vecino de Florencio Varela y trabajaba como cocinero en un restaurante de Puerto Madero. La tarde del 14 de diciembre de 2023, cerca de las 16, se dirigía a su turno cuando fue interceptado en la Avenida Calchaquí y Jujuy, en Quilmes Oeste, por dos delincuentes que circulaban en otra moto. Intentó resistirse de manera instintiva. A los pocos segundos, uno de los asaltantes volvió sobre sus pasos, decidido a llevarse el vehículo, y le disparó en el pecho a corta distancia. Costa murió en el asfalto. Los agresores escaparon con la moto.

Hoy, a dos años y medio de aquel crimen que conmocionó tanto a Quilmes como a Florencio Varela, y que trascendió también por el vínculo familiar de la víctima —era tío del futbolista de Boca Juniors Ayrton Costa—, comienza el juicio oral y público que buscará determinar responsabilidades.

En el banquillo se sentará Alexis M., procesado como presunto coautor del delito de homicidio en ocasión de robo, agravado por la participación de un menor y por el uso de arma de fuego. El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral N° 4 de Quilmes, con la acusación a cargo del fiscal Claudio Pelayo.

El otro implicado en el hecho era, al momento del crimen, un adolescente de 14 años. Por su edad, es inimputable ante la ley y no será juzgado, aunque la investigación judicial estableció que habría sido quien efectuó el disparo que mató a Costa.

Uno de los elementos centrales que se presentarán durante el debate es el video filmado por un transeúnte en el momento del ataque, que en su momento se viralizó y permitió reconstruir con precisión la secuencia del robo y el disparo.

Infosur ya había reconstruido, tiempo atrás, quién era Hernán Costa, el vecino de Varela fusilado en Quilmes.