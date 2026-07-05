La UIPBA convoca a escuelas técnicas bonaerenses a un concurso de innovación

La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires abrió ( UIPBA) la inscripción para «Innovación Tecnológica Sustentable Bonaerense 2026», un concurso destinado a estudiantes de los últimos años de escuelas técnicas que premiará a los tres proyectos ganadores con equipamiento tecnológico para sus instituciones.

La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) lanzó una nueva edición del concurso «Innovación Tecnológica Sustentable Bonaerense 2026», destinado a estudiantes de escuelas técnicas de la provincia, con el objetivo de incentivar la creatividad, el desarrollo tecnológico y el compromiso con las problemáticas sociales.

La propuesta convoca a alumnos que cursen los dos últimos años del nivel secundario técnico, quienes deberán conformar equipos de entre dos y cuatro integrantes para diseñar un proyecto que aporte una solución innovadora, tecnológica y sustentable a una necesidad detectada en su comunidad. La participación no tiene límite de proyectos por escuela ni por curso, y un mismo docente podrá desempeñarse como tutor de varios equipos.

Los tres proyectos ganadores recibirán equipamiento destinado a fortalecer la formación técnica de sus instituciones, entre ellos impresoras 3D, kits de robótica, materiales para talleres y capacitaciones para docentes y alumnos.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 16 de agosto, mientras que el 7 de septiembre se anunciarán los ocho equipos finalistas. La instancia decisiva tendrá lugar durante el evento «Somos Industria», organizado por la UIPBA, donde los finalistas presentarán sus proyectos ante un jurado integrado por referentes del sector industrial, tecnológico y educativo.

Desde su creación, el certamen viene consolidándose como una de las principales propuestas para estudiantes de escuelas técnicas de la provincia. Durante la edición 2025 participaron 120 establecimientos educativos, que presentaron 229 proyectos vinculados a innovación y sustentabilidad. En esta nueva edición, la UIPBA ya realizó presentaciones en 43 municipios bonaerenses, alcanzando hasta el momento a 2.600 estudiantes, 120 docentes y 74 escuelas técnicas. Entre las entidades que acompañaron el lanzamiento se encuentran las uniones industriales de Almirante Brown, Chascomús, Escobar y Gran La Plata, entre otras instituciones empresariales de la provincia.

Los organizadores explican que un proyecto innovador no implica necesariamente inventar un producto completamente nuevo, sino desarrollar una mejora o una solución diferente que aporte valor y pueda aplicarse en la práctica. Además de la innovación, las iniciativas deberán demostrar sustentabilidad, entendida como la capacidad de generar beneficios sin comprometer los recursos futuros, ya sea reduciendo el impacto ambiental, mejorando la calidad de vida de la comunidad o proponiendo soluciones económicamente viables.

Desde la UIPBA recomiendan que los estudiantes comiencen observando su entorno cotidiano —la escuela, el barrio o la comunidad donde viven— para detectar necesidades concretas y transformarlas en proyectos tecnológicos capaces de ofrecer respuestas innovadoras.