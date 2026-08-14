Edición impresa de Infosur: Watson y el plan A peronista

Ya está disponible la nueva edición impresa de Infosur, con una tapa marcada por la interna política de Florencio Varela. El intendente Andrés Watson confía en que la Legislatura bonaerense modifique la ley que limita a dos los mandatos consecutivos, lo que le permitiría volver a competir por la reelección. Es, hoy, su plan A. Mientras esa jugada se define, ya negocia puertas adentro del peronismo local quién podría sucederlo si la reforma no prospera, en un tablero donde crecen nombres propios y donde la figura de Julio Pereyra, presidente del PJ local, aparece como la carta de unidad para un escenario de emergencia.

La tapa se completa con una serie de temas que marcaron la agenda de la región en las últimas horas:

La puñalada que nos duele. Un chico de 13 años fue apuñalado en el pecho tras una pelea entre jóvenes en 643 y Lisboa, Florencio Varela. Fue operado con éxito en el Hospital Mi Pueblo y su vida no corre riesgo. Los agresores continúan prófugos.

Un casi choque en la UNAJ. Un docente estuvo a centímetros de chocar al salir de la Universidad hacia el Camino General Belgrano, en una maniobra que, según testimonios recogidos para esta investigación, se repite a diario en un acceso que la propia UNAJ pidió abrir en 2014 y que todavía no cuenta con semáforo.

Se pierden empleos fabriles. Quilmes, Berazategui y Florencio Varela perdieron en conjunto 1.432 puestos de trabajo industriales entre enero de 2024 y junio de 2025, según un relevamiento de la UNSAM. Quilmes fue el distrito más golpeado, aunque sigue siendo el que más trabajadores industriales registrados tiene en la zona sur.

Peronismo se une por las PASO. Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa se reunieron para acordar una estrategia común que sostenga la vigencia de las primarias, la herramienta que podría servir para resolver la interna peronista de cara a 2027.

Todas estas notas, con su desarrollo completo, están disponibles para leer tal como salieron impresas, página por página, en el Flipbook de esta edición.

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