Geespace acelera su expansión global con la entrada de GEESATCOM a nuevos mercados

La empresa aeroespacial china Geespace continúa expandiéndose globalmente con un nuevo acuerdo de cooperación firmado el 26 de noviembre con System & Services Limited (SSL), un destacado proveedor de comunicaciones satelitales en Bangladés. La alianza respaldará el acceso a políticas, la colaboración técnica y el despliegue comercial de GEESATCOM, una constelación loT en órbita terrestre baja (LEO), marcando otro paso clave en la expansión de Geespace.

El acuerdo llega tras un año de gran impulso para Geespace, que ya ha formado asociaciones con operadores en Marruecos, Arabia Saudita, Kazajistán, Argentina y otros mercados. Esto refleja una tendencia global más amplia, con empresas aeroespaciales comerciales chinas pasando de avances en I+D a la implementación a escala de constelaciones de comunicación LEO.

GEESATCOM alcanzó un hito importante en septiembre con el lanzamiento de su sexto plano orbital, completando el despliegue de las constelaciones de la Fase 1. Geespace ahora opera 64 satélites en órbita con un 100% de confiabilidad en órbita. La constelación ofrece cobertura global, excluyendo las regiones polares y admite hasta 340 millones de comunicaciones al día para un máximo de 20 millones de usuarios. Proporciona capacidad de mensajes de 1900 bytes para transmisión de texto, voz e imágenes, respaldada por tecnología interna adaptativa anti interferencias que ofrece hasta 50 Db de protección para garantizar una conectividad segura y estable.

A través de una inversión sostenida e innovación escalable, Geespace ha desarrollado capacidades integrales en los segmentos espaciales, terrestres y de aplicaciones, desde el diseño del sistema de constelaciones y el desarrollo de cargas útiles hasta la producción en masa de satélites, el control de telemetría y operaciones, los chipsets de comunicación, los módulos y terminales diversificados. En comparación con las comunicaciones satelitales tradicionales, los servicios loT de GEESATCOM ofrecen costos significativamente más bajos y niveles de servicios flexibles para respaldar una amplia variedad de escenarios industriales.

Los casos de uso comercial están creciendo rápidamente. En China, GEESATCOM ha completado pruebas con éxito del 100% en sectores como la pesca marina, la maquinaria de construcción, la movilidad inteligente, la logística y los robo-taxis. A nivel internacional, Geespace ha asegurado más de 20 alianzas con operadores en mercados emergentes clave. En junio de 2024, GEESATCOM alcanzó una tasa de éxito de comunicación del 99,15% en su primera prueba de despliegue en el extranjero en Omán, con una disponibilidad de red superior al 99,97%.

Desde operaciones industriales remotas hasta el seguimiento de embarcaciones en alta mar, GEESATCOM ofrece una conectividad confiable en regiones desatendidas por las redes terrestres. A medida que las implementaciones globales se aceleran, Geespace apoyando más la tecnología satelital con aplicaciones industriales, respaldando los sectores de movilidad, energía, agricultura, logística y otros con servicios loT LEO rentables y seguros que contribuyen a la transformación digital en economías emergentes de todo el mundo.

