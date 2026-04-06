Murió internado en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela: se presume que se atragantó con comida

Un hombre de 42 años murió este sábado en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Todo indica que el paciente se habría atragantado con comida mientras permanecía internado en el establecimiento.

La víctima fue identificada como G.O., quien llevaba aproximadamente dos meses internado en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela debido a una infección en una de sus piernas. Al momento del trágico episodio, el paciente no contaba con la presencia de familiares.

Personal de salud del hospital advirtió la situación e intervino de inmediato, realizando maniobras de reanimación durante varios minutos. Sin embargo, los esfuerzos no dieron resultado: el paciente entró en paro cardiorrespiratorio y falleció.

La denuncia fue radicada el 5 de abril de 2026 en la Comisaría 1ª de Florencio Varela por el hermano de la víctima de 44 años, quien tomó conocimiento del deceso el día anterior a través del personal del establecimiento.

El caso quedó en manos de la UFIyJ N° 7 del Departamento Judicial de Quilmes, que ya impartió las directivas correspondientes para avanzar con las actuaciones.