Es oficial: el Frente de Todos con una sola lista en Varela

Finalmente, y tal como se preveía, el Frente de Todos oficializó una sola lista para competir en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre próximo en Florencio Varela, según hizo público en la resolución 15 fechada el miércoles pasado.

De esta manera, la única habilitada para competir es la que encabeza Beatriz Domingorena. En tanto, quedaron afuera, ratificando la resolución anterior que llevaba la número 6 de la Junta Electoral del Frente de Todos, otras tres nóminas entre las que se encuentra la denominada “Peronismo para Todos, que tenía primero a Nicolás Villarreal y la de Consenso Federal que encabezaba Roberto Martínez.

Tal como había informado Infosur, la semana pasada, los precandidatos tenían 48 ahora para subsanar errores.

En esa situación quedaron tres listas de Florencio Varela. Una de ellas la del “Peronismo Para Todos” que encabeza Nicolás Villarreal. La resolución mencionada “observó” por “avales insuficientes y concejales suplentes no cumplen requisito de edad”.

La otra que hasta ahora está prácticamente afuera es la de Consenso Federal que encabeza Roberto Martínez. La Junta Electoral del Frente de Todos la observó por “avales insuficientes”.

En tanto, la lista que encabeza Blanca Esther Ifran, según la junta, no tiene “avales suficientes. Precandidatos que no

cumplen requisitos de edad. Planillas no suscriptas por apoderados?

La pregunta ahora es qué harán los militantes de los espacios mencionados.

Hacé click y leé la resolución RESOLUCION15