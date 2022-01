En Villa San Luis hace un mes que no recolectan la basura

Los vecinos de Villa San Luis en Florencio Varela no sólo tuvieron que soportar el furioso temporal sino que ya no saben a quien acudir para que la empresa de recolección de residuos cumpla con su trabajo. Hace casi un mes que no recolectan la basura.

Así lo denunciaron a Infosur pobladores de la calle 1310 A a dos cuadras de las avenidas más importantes de la zona como Hudson y Luján.

«Estamos hartos de reclamar al municipio, el 0800 nos dice que ya tiene elevado el reclamo, pero la verdad es que acá vamos a cumplir un mes sin recolección de basura», dijo una de las vecinas que envió los números de reclamo realizados a la comuna.

La basura por tanto tiempo en el frente de una vivienda se vuelve peligroso. Además de su efecto contaminante, transmite enfermedades y obstruye los desagües provocando anegaciones.

Postales de la basura en Villa San Luis