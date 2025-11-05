Violento asalto en La Rotonda: le rompieron el vidrio del auto y le robaron todo el dinero que había cobrado

Dos delincuentes en moto interceptaron a una víctima en Ruta 36 y Juana Azurduy de Padilla, Florencio Varela. Le quebraron el vidrio, le arrebataron el bolso con dinero y escaparon en una Suran. El SAME asistió al damnificado por el estado de shock.

FLORENCIO VARELA / LA ROTONDA — Un violento robo a mano armada ocurrió este martes en el ingreso al barrio La Rotonda, en Florencio Varela. Según fuentes policiales, la víctima venía de cobrar y transitaba por Ruta 36 y justo en la esquina de Juana Azurduy de Padilla cuando fue interceptada por dos delincuentes en moto que, sin mediar palabra, le destrozaron el vidrio del vehículo de un golpe y le arrebataron el bolso con todo el dinero que acababa de retirar.

El botín exacto no trascendió, pero se trataría de una suma importante. Los asaltantes escaparon a bordo de una camioneta que los esperaba en las inmediaciones, dejando a la víctima en shock y con heridas leves por los vidrios rotos.

El hecho ocurrió en plena luz del día, en una de las arterias más transitadas de la zona. La víctima —cuya identidad se preserva por cuestiones de seguridad— circulaba en su auto cuando notó que dos motociclistas se acercaban por detrás con velocidad sospechosa. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los delincuentes se abalanzó sobre el vidrio del acompañante y lo destrozó con un objeto contundente, presumiblemente una piedra o un martillo.

El estruendo del vidrio quebrándose y la aparición repentina del brazo del delincuente ingresando al auto paralizaron a la víctima por unos segundos. Fue tiempo suficiente para que el ladrón tomara el bolso que estaba en el asiento del acompañante y lo arrebatara con violencia. Todo ocurrió en menos de 10 segundos. Un operativo relámpago, ensayado, coordinado.

Operativo con tres vehículos: motos y Suran de fuga

Lo que más llamó la atención de los testigos fue la coordinación del ataque. No se trató de dos motochorros actuando solos. Según se investiga, había una camioneta esperándolos a pocas cuadras del lugar, probablemente como vehículo de fuga o de apoyo logístico. Apenas consumado el robo, las dos motos aceleraron hacia donde los esperaba y desaparecieron rumbo desconocido.

La modalidad sugiere planificación. Los delincuentes sabían que la víctima venía de cobrar. ¿La siguieron desde el banco? ¿Alguien avisó desde adentro? ¿O simplemente la «marcaron» cuando salió de una sucursal bancaria y la siguieron hasta un lugar propicio para el ataque? Todas son hipótesis que la investigación policial deberá confirmar.

Lo concreto es que la esquina de Ruta 36 y Juana Azurduy de Padilla, justo en el ingreso al barrio La Rotonda, fue elegida estratégicamente: es una zona de tránsito fluido donde una moto puede acercarse y escapar con facilidad, hay múltiples vías de escape hacia distintos barrios, y la presencia policial no es constante.

El SAME asistió a la víctima: heridas leves pero shock profundo

Apenas se consumó el robo, testigos que presenciaron la escena llamaron al 911 y al SAME. Una ambulancia del servicio de emergencias médicas llegó minutos después al lugar. La víctima presentaba heridas leves causadas por los vidrios rotos del automóvil: cortes superficiales en el brazo y la cara, nada que requiriera traslado hospitalario. Pero el verdadero golpe no fue físico.

«Estaba en shock, temblando, no podía articular palabra», relató un testigo que se acercó a ayudar. El personal del SAME le brindó contención emocional, curó las heridas menores y le recomendó consultar con un médico en las próximas horas por si aparecían síntomas de estrés postraumático.

El auto quedó en la esquina durante varias horas, con el vidrio destrozado y cristales por todo el asiento del acompañante. La policía realizó el relevamiento de la escena, tomó fotografías y buscó cámaras de seguridad en comercios cercanos que pudieran haber captado algo útil para la investigación.

Ruta 36 y Juana Azurduy de Padilla: zona caliente de robos «al paso»

La esquina de Ruta 36 y Juana Azurduy de Padilla, en el barrio La Rotonda, no es ajena a este tipo de hechos. Es una intersección que conecta con arterias principales y barrios periféricos, lo que la convierte en un punto de tránsito obligado para miles de vecinos que circulan a diario hacia sus trabajos, comercios o bancos. Tiene conexiòn directa con la autopista Buenos Aires – La Plata por la misma Azurduy de Padilla o por la Ruta 36.

La sospecha del «dato»: ¿cómo sabían que traía dinero?

Una de las hipótesis que más inquieta a la víctima y a los investigadores es cómo los delincuentes supieron que venía con dinero. Hay tres posibilidades:

1. Seguimiento desde el banco: Los delincuentes pueden haber estado «trabajando» en las inmediaciones de una sucursal bancaria, observando quiénes retiran sumas importantes. Cuando detectan un objetivo, lo siguen en moto hasta un lugar propicio y atacan.

2. Batida: Alguien habría avisado que la víctima retiró dinero. Esta modalidad implica complicidad de alguien cercano a la víctima.

3. Casualidad: La víctima llevaba el bolso de manera visible en el asiento del acompañante, y los motochorros simplemente apostaron a que llevaba algo de valor.

La tercera opción es la menos probable dada la coordinación del ataque. Romper el vidrio, arrebatar el bolso y escapar no suena a improvisación. Suena a operativo planificado.

