El día que el tren dejó de pasar en Monteverde

Hay sonidos que no se olvidan. En el barrio Gobernador Monteverde, en Florencio Varela, todavía hay quienes aseguran que, si cierran los ojos, pueden volver a escuchar el silbato del tren.

Era una señal. Un aviso. Una forma de ordenar el día.

La estación Gobernador Monteverde, inaugurada el 18 de abril de 1926, no era solo un punto en el mapa ferroviario del Provincial. Era el centro de la vida cotidiana. El lugar donde todo pasaba.

Cada 55 minutos, el tren atravesaba el barrio y con él llegaban historias: pasajeros apurados, comerciantes que abrían temprano, chicos que miraban los vagones como si fueran parte de un ritual. El movimiento era constante. Natural. Propio.

La esquina de Monteagudo y Diagonal Granaderos de San Martín tenía su propia escena. Un bar al paso, una peluquería, vecinos que se saludaban mientras esperaban. No hacía falta organizar nada: el tren lo hacía todo.

“Todo era sencillamente agradable”, recuerdan quienes crecieron en esa época, cuando el barrio tenía un pulso definido y compartido.

Del otro lado, sobre lo que hoy es Bombero Senzabello, los comercios vivían de ese flujo que nunca se detenía. La estación sostenía una forma de vida.

Pero un día, el tren dejó de pasar.

No hubo un corte abrupto en la memoria. Fue más bien un silencio que se fue instalando de a poco. Menos frecuencia, menos gente, menos movimiento. Hasta que el sonido desapareció.

Y con él, algo más.

La estación quedó. Las estructuras siguieron ahí, como si esperaran que en algún momento todo volviera a ser como antes. Pero el barrio cambió. La rutina también.

Aun así, hay rastros que resisten.

Sobre la calle Monteagudo, la vieja marquesina de la panadería “El Sol Naciente” sigue en pie. Es uno de esos detalles que parecen menores, pero que guardan una historia entera. Fue parte de los últimos años en los que el barrio todavía conservaba algo de su antiguo movimiento.

Hoy, el predio intenta reconstruir ese vínculo perdido. Actividades culturales, encuentros comunitarios y celebraciones buscan devolverle a la estación su rol de punto de encuentro.

👉 Como ocurrió en los festejos por sus 100 años, que podés ver en esta nota:

“Varela celebró los 100 años de la estación Monteverde”

Pero hay algo que no se puede recuperar del todo: ese sonido.

El del tren llegando.

El del guarda anunciando la salida.

El de un barrio que se movía al mismo ritmo.

En Florencio Varela, la estación Monteverde ya no tiene trenes.

Pero sigue teniendo memoria.

Y a veces, eso alcanza para que todo vuelva, aunque sea por un instante.