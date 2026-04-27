Varela celebró los 100 años de la estación Monteverde

Entre música en vivo, recuerdos compartidos y una postal cargada de historia, la comunidad de Florencio Varela celebró el centenario de la ex estación Gobernador Monteverde, uno de los espacios más emblemáticos del distrito.

El encuentro se desarrolló en el predio ubicado en Diagonal Granaderos de San Martín y Monteagudo, donde vecinos y vecinas participaron de una edición especial del ciclo cultural “La Vieja Estación”, con propuestas artísticas, ferias y actividades recreativas.

El intendente Andrés Watson destacó la recuperación del lugar y su resignificación como punto de encuentro: “Fue un sitio recuperado por el Estado comunal para generar más oportunidades de participación en la ciudadanía”, señaló durante la jornada.

Además, el jefe comunal remarcó las intervenciones realizadas en la zona, como la puesta en valor de las plazas cercanas, en el marco de un plan de mejoras urbanas que busca revitalizar espacios públicos con valor histórico.

La actividad tuvo un fuerte componente emocional. Para muchos de los presentes, el evento funcionó como un puente entre pasado y presente. “Viví toda mi vida acá. Esto me trae recuerdos de mi juventud”, contó Mabel Pietri, mientras recorría el lugar.

Con más de 50 años en el barrio, Marcela Jara coincidió en la importancia de recuperar el predio: “Estaba abandonado. Fue muy lindo verlo lleno de gente otra vez. Siempre fue un punto de encuentro”, sostuvo.

También hubo participación de familias jóvenes. Camila Velázquez, vecina de Villa Vatteone, llegó con sus hijos tras enterarse de la actividad por redes municipales. “La pasamos bien. Ojalá haya más propuestas así”, expresó.

Durante la jornada, hubo espectáculos de música, danza y canto, además de puestos de emprendedores locales que sumaron color a la celebración.

Desde el área de Cultura confirmaron una segunda fecha del ciclo para el domingo 26 de abril, en el mismo horario y lugar, con el objetivo de sostener la convocatoria y ampliar la participación.

También estuvo presente la secretaria de Cultura, Deportes y Recreación, Estefanía Nieva, quien acompañó la actividad junto a equipos municipales.

En Florencio Varela, la ex estación Gobernador Monteverde volvió a ser lo que supo ser: un punto de encuentro. Esta vez, con cien años de historia a cuestas y una comunidad que decidió celebrarla.