¿Dónde descansará Pascual? La nueva edición impresa de InfoSur

Ya está disponible la nueva edición impresa de InfoSur. Esta semana, la tapa tiene como protagonista al Hermano Pascual y una pregunta que quedó abierta después de su muerte: dónde descansarán finalmente sus restos. Además, una causa conmociona a Berazategui, cambió la conducción de la Policía Departamental de Florencio Varela y el transporte volvió a aumentar.

Hay muertes que terminan con una historia y otras que abren nuevas preguntas.

La de Pascual Donato Morel, conocido como el Hermano Pascual, dejó una de esas preguntas abiertas. A una semana de su muerte, miles de personas volvieron a acercarse a El Campito, en La Capilla, el lugar donde durante décadas se formaron largas filas para verlo.

Ahora hay un libro de firmas y un pedido para que sus restos permanezcan allí. Desde Villa Guillermina, en Santa Fe, sostienen otra versión: que Pascual quería descansar junto a su padre.

¿Dónde descansará Pascual? Es la pregunta que abre la edición impresa de InfoSur.

Pascual y el Campito: una despedida que todavía no terminó

Durante décadas, llegar hasta Pascual implicó hacer fila, esperar y recibir un número. En las jornadas más concurridas llegaron a repartirse alrededor de 1.500.

Después de su muerte, la fila volvió, pero esta vez para despedirlo.

Miles de personas llegaron durante el fin de semana a El Campito. Hubo misas, abrazos, caminatas y un libro de firmas para pedir que sus restos permanezcan en el lugar.

Pero el destino final de Pascual todavía aparece rodeado de interrogantes.

Hoy sus restos descansan en el Cementerio Parque Pereyra Iraola, en Gutiérrez. Los fieles quieren que vuelva a La Capilla. Y en Villa Guillermina aseguran que ese era el deseo del propio Pascual.

La historia completa, sus últimos días y los tres posibles destinos forman parte de la nota principal de esta edición.

Cuatro detenidos por la muerte de una nena en Berazategui

Una niña de 11 años fue hallada muerta en una vivienda de Berazategui y cuatro familiares quedaron detenidos mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió.

La autopsia preliminar detectó lesiones compatibles con golpes y la fiscalía recaratuló la causa como abandono de persona seguido de muerte.

La investigación está a cargo de la fiscal Gabriela Mateos, de la UFI N° 3 de Berazategui.

La causa continúa abierta y las pericias deberán determinar qué ocurrió en las horas previas a la muerte de la niña y cuál fue la responsabilidad de cada una de las personas detenidas.

Cambio en la Policía de Florencio Varela

Raúl Couceiro asumió como nuevo jefe de la Policía Departamental de Seguridad de Florencio Varela.

El comisario inspector reemplazó a Fernando Barrientos, quien confirmó su pase a retiro.

Couceiro llega desde la Policía Local de Avellaneda y cuenta con antecedentes de conducción en ese distrito.

El relevo se produjo el martes 29 de septiembre por la noche y modifica la conducción de las fuerzas de seguridad bonaerenses en el distrito.

El colectivo volvió a subir

Octubre comenzó con nuevas tarifas para el transporte público del AMBA.

En las líneas bonaerenses, el boleto mínimo pasó a $1.206,39 para los recorridos de hasta tres kilómetros.

El aumento impacta directamente en miles de vecinos del sur del Conurbano que utilizan diariamente el colectivo para trabajar, estudiar o realizar sus actividades.

En la edición impresa repasamos los nuevos valores y cuánto cuesta viajar según la distancia.

“Tenemos miedo”: paro docente por la violencia en las escuelas

Los gremios docentes bonaerenses realizaron un paro de 24 horas en reclamo de mayor seguridad frente a los episodios de violencia registrados en establecimientos educativos.

En Florencio Varela, el reclamo también incluye situaciones de agresiones, violencia verbal y amenazas o acoso a través de redes sociales.

Desde SUTEBA señalaron que los episodios se repiten en distintos distritos y advirtieron sobre el impacto que estas situaciones tienen sobre toda la comunidad educativa.

La Secundaria 47 ya está al 65%

En Villa Argentina avanza la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº 47.

La obra alcanzó el 65% de avance y contempla 12 aulas, con capacidad para 360 estudiantes, además de laboratorio, biblioteca, SUM y sectores administrativos.

El edificio se construye con fondos provinciales y la intención oficial es que pueda comenzar a funcionar antes del inicio del ciclo lectivo 2027.

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