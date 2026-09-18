Edición impresa de Infosur: Kicillof en Varela, 50 años del Obispado y el triple crimen a un año

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Escuelas contra el ajuste: Kicillof inauguró un polo educativo en Varela

El gobernador encabezó la apertura de dos nuevas escuelas y un Centro de Atención Primaria de la Salud en el barrio Ingeniero Allan, con una inversión de $9.079 millones y 720 vacantes nuevas para el distrito. «Es mentira que la salud y la educación puedan ser reemplazadas por el sector privado», lanzó Kicillof, en un acto cargado de definiciones contra el ajuste del Gobierno nacional. Además, un informe de la UNLP ubicó a Florencio Varela entre los tres municipios que más aportaron al crecimiento de la economía bonaerense en la última década.

Varela homenajeó los 50 años del Obispado de Quilmes

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría un reconocimiento a la Diócesis de Quilmes, que este sábado cumple medio siglo de historia ligada al compromiso del obispo Jorge Novak en plena dictadura militar. Hubo un acto con la presencia del obispo Carlos Tissera, el intendente Andrés Watson y fundadores como el padre Armando Dessy.

A un año del triple crimen de Varela: ya son 15 los implicados

La causa por los femicidios de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez suma nuevas detenciones y volvió al secreto de sumario. Este fin de semana, familiares y vecinos convocaron una peregrinación y la inauguración de un mural en la Rotonda de La Tablada. Te contamos cómo sigue la investigación a un año de la desaparición de las tres jóvenes.

Productores rechazan a Arietto y la UNAJ se suma al paro universitario

La Organización de Productores Martínez López salió al cruce de la senadora Florencia Arietto, que llamó «frutilleros narcos» a los productores bolivianos de Varela, y exigió una retractación pública. Además, la UNAJ adhirió al paro de 48 horas convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, en el marco del conflicto por el financiamiento universitario.

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